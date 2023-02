Man kann jetzt für den Chatbot bezahlen. Foto: Reuters / Florence Lo

Eines ist klar: Der Betrieb von ChatGPT kostet den Hersteller OpenAI täglich große Geldsummen. Schätzungen zufolge legt das Unternehmen täglich zwischen 100.000 und drei Millionen Dollar auf den Tisch – was vor allem angesichts der kostenlosen Verfügbarkeit und der hohen Nachfrage beachtlich ist.

Anfang Februar hat OpenAI deshalb eine Bezahlversion des Chatbots angekündigt. Um 20 Dollar pro Monat sollen Kundinnen und Kunden aus den USA seither auch zu Spitzenzeiten auf den Dienst zugreifen können und schnellere Antworten erhalten. Wer für ChatGPT Plus bezahlt, soll außerdem früher in den Genuss von neuen Funktionen kommen. Wegen der hohen Nachfrage kommt es ansonsten immer wieder vor, dass die Nutzung unmöglich wird.

Was kommen wird

Ab sofort kommen auch Interessierte aus Österreich und Deutschland in den Genuss des Premium-Service. Laut "Golem" soll dieser hierzulande 23,80 Dollar kosten, also etwas mehr als 22 Euro. Auf der eigenen Webseite hält das Unternehmen gleichzeitig fest, dass man den kostenlosen Zugang weiterhin anbieten wolle. "Indem wir diesen Abonnementpreis anbieten, können wir dazu beitragen, dass so viele Menschen wie möglich kostenlosen Zugang erhalten", heißt es weiter.

In naher Zukunft wolle man außerdem eine Warteliste für die ChatGPT-Schnittstelle eröffnen. Dadurch würde es Fremdunternehmen möglich, den Dienst in eigene Produkte zu implementieren.

ChatGPT in Bing

Microsoft hat den Chatbot bzw. das dahinterstehende Sprachmodell GPT-3.5 bereits in die Besprechungsplattform Teams und die Suchmaschine Bing integriert. Bei Ersterer wird die KI unter anderem bei der Erstellung von Vorlagen helfen und Aufgaben empfehlen. Außerdem sollen etliche Fremdsprachen simultan als Untertitel übersetzt werden. ChatGPT in Bing ermöglicht unterdessen, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen und ausführliche Antworten im Gesprächsstil zu erhalten. Eine Integration in Word, Powerpoint und Outlook soll schon im März folgen. (red, 13.2.2023)