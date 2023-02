Die Herren-Abfahrt führt bei den Quoten zur Halbzeit der Ski-WM. Foto: APA/AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT

Wien – Die Abfahrt der Herren hat auf ORF 1 zur Halbzeit der Ski-WM in Courchevel und Méribel bisher am meisten Zuseherinnen und Zuseher verzeichnet. So verfolgten am Sonntag im Schnitt 1,03 Millionen Personen bei 65 Prozent Marktanteil das sportliche Ereignis.

Die am Samstag abgehaltene Abfahrt der Damen folgt mit Respektabstand und 676.000 Zusehern bei 62 Prozent Marktanteil. Insgesamt kamen bisher rund drei Millionen Personen (weitester Seherkreis) und damit 40 Prozent Österreichs TV-Bevölkerung zumindest kurz mit der Ski-WM im ORF in Kontakt. (APA, 13.2.2023)