Knapp zwei Wochen nach der Wahl trifft die ÖVP diese Woche erneut SPÖ, FPÖ, Grüne und Neos in Niederösterreich zu Gesprächen. Dabei soll es sich um konkrete Verhandlungen handeln, in denen auch Themen, Termine und die Regierungsteams besprochen werden. Anfang Februar gab es erste Vorgespräche.

Die ÖVP, die nach der Wahl vier von neun Landesrätinnen und Landesräten stellt, braucht nach dem Verlust ihrer absoluten Regierungsmehrheit zumindest einen Verbündeten in der Regierung, also entweder SPÖ (zwei Regierungssitze) oder FPÖ (drei Regierungssitze).

Die Koalitionsverhandlungen in Niederösterreich starten. Foto: APA/ Helmut Fohringer

Gespräche zwischen ÖVP und SPÖ

Am Dienstag trifft sich die ÖVP zu einer ersten Verhandlungsrunde mit der SPÖ. In den folgenden Tagen sollen weitere Termine folgen, heißt es von der ÖVP auf Anfrage. Ziel sei es laut ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger, eine vernünftige Gesprächsbasis für eine Zusammenarbeit mit allen Parteien zu finden.

Die SPÖ wird am Dienstag nach dem Termin mit der ÖVP ihr Regierungsteam präsentieren. Dabei sollen auch erste Inhalte der Verhandlungen bekannt werden. Klar ist jedenfalls, dass der neue SPÖ-Chef Sven Hergovich einen Regierungssitz bekommt. Ob Ulrike Königsberger-Ludwig weiterhin den zweiten Landesratssitz behält, ist noch offen.

Zentrales Thema der Gespräche ist die Ressortverteilung, diese muss mit einfacher Mehrheit von den Regierungsmitgliedern beschlossen werden. Klar ist, dass Mikl-Leitner die Wirtschaftsagenden übernehmen will. Diese hatte zuvor Danninger inne, nunmehriger Klubobmann der Volkspartei. Bei der SPÖ kann sich Hergovich vorstellen, das Ressort Arbeit zu betreuen.

Schwarz-Rot gilt als wahrscheinlichste Variante im Land, denn die FPÖ will Mikl-Leitner nicht zur Landeshauptfrau wählen – eine Zusammenarbeit mit der ÖVP ist deshalb fraglich. Auch die Sager von FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl und FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer sorgten zuletzt für heftige Kritik.

FPÖ hält sich Personalentscheidungen noch offen

Die FPÖ will sich noch nicht festlegen, wer in den Landtag und in die Regierung einzieht. Personalentscheidungen seien erst nach den Verhandlungen mit den anderen Parteien Thema, zuerst seien die Inhalte wichtig, heißt es von einem FPÖ-Sprecher. Die zentralen Inhalte in den Verhandlungen sind für die Freiheitlichen aber klar: Korruptionsbekämpfung, Teuerung und Asyl, sagt die FPÖ auf STANDARD-Nachfrage.

Dementsprechend wolle man jene Ressorts besetzen, "mit denen man freiheitliche Politik optimal umsetzen kann". Termine zwischen ÖVP und FPÖ sollen noch fixiert werden. An den ersten Vorgesprächen nahmen von der FPÖ Landbauer, Landtagsabgeordneter Reinhard Teufel und Landesparteisekretär Alexander Murlasits teil.

Worum es bei den Verhandlungen geht

Zum Regieren braucht es im Land eine Mehrheit im Landtag und in der Regierung – durch das Proporzsystem sind die Regierungssitze bereits verteilt. Bei den Verhandlungen soll nun die Ressortverteilung innerhalb der Regierung geklärt werden, darunter etwa Finanzen, Wirtschaft und Mobilität. Um die Mehrheit zu erreichen, müssen sich zumindest zwei Parteien – ÖVP, SPÖ oder FPÖ – zu einer Koalition zusammenschließen. Neos und Grüne stellen keine Regierungssitze.

Grundlegend für eine Koalition ist ein Arbeitsübereinkommen, in dem die Parteien festlegen, welche Vorhaben sie umsetzen wollen. Theoretisch ist durch den Proporz aber auch ein sogenanntes "freies Spiel der Kräfte möglich", denn die Regierungssitze sind allen Parteien durch die Wahl zugesichert – eine fix vereinbarte Parteienkoalition also nicht unbedingt notwendig.

Acht Wochen nach der Wahl muss sich der Landtag neu konstituieren, angestrebter Termin dafür ist der 23. März. Spätestens dann werden die neuen Regierungsmitglieder und Landtagsabgeordneten angelobt. Bis dahin müssen die Parteien ihre Verhandlungen in Niederösterreich abschließen. (Max Stepan, 14.2.2023)