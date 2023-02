Kindliche Freizeitbeschäftigungen im Hof eines Wiener Gemeindebaus führen mitunter zu Konflikten – die sogar vor der Strafrichterin enden können. Foto: derStandard.at / ped

Wien – Irgendwann ist es Richterin Daniela Zwangsleitner dann doch genug, nachdem sie sich geduldig alle Angeklagten und Zeugen angehöhrt hat. "Es ist doch lächerlich, wirklich, dass man sich als Erwachsene so aufführen muss, wenn Kinder streiten!", grollt sie. Sie muss über den Streit zwischen zwei Familien in einem Wiener Gemeindebau verhandeln, der mit einem gebrochenen Mittelfußknochen, Prellungen, Hautabschürfungen bei einer Achtjährigen und einer nächtlichen Morddrohung via Gegensprechanlage endete.

Als Erstangeklagter sitzt vor Zwangsleitner ein 14-jähriger Schüler. Er soll am 19. Juli zunächst im Hof der Wohnanlage einer Siebenjährigen ein Bein gestellt haben, was bei dieser Schürfwunden am Knie zur Folge hatte. Gegen 1.30 Uhr in der darauffolgenden Nacht soll er gemeinsam mit seinem Vater A., dem 40 Jahre alten Zweitangeklagten, dann bei der verfeindeten Familie angeläutet und gedroht haben: "Du siehst, was mit deinem Vater passiert ist, das nächste Mal töte ich deine Mutter!"

Knochenbruch, Prellungen, Morddrohung

Der Zweitangeklagte soll nicht nur bei dieser gefährlichen Drohung dabei gewesen sein, sondern dem Drittangeklagten Y., dem 44-jährigen Vater der gegnerischen Familie, bei einer Auseinandersetzung den Mittelfußknochen gebrochen haben. Y. ist umgekehrt wieder angeklagt, den älteren A. zuerst attackiert und ihm dabei Prellungen zugefügt zu haben. Alle drei Angeklagten bekennen sich nicht schuldig. "Wenn alle unschuldig sind, dann frag ich mich, wo die im Spital festgestellten Verletzungen herkommen?", stellt die Richterin fest.

Das Abstruse an der Geschichte ist, dass die beiden syrischen Familien in den drei Jahren davor offenbar ohne größere Schwierigkeiten in dem Bau zusammengelebt haben. Familie A. auf Stiege 13, Familie Y. auf Stiege 15. Im vergangenen Mai ist die Situation dann aber eskaliert, sind sich alle einig. Über den Grund der Eskalation dagegen nicht. Familie A. stellt in den Raum, die siebenjährige Tochter Y. habe beim Spielen im Hof immer die anderen Kinder geschlagen. Auf der anderen Seite ist es auch möglich, dass die Fehde begann, nachdem ein jüngerer Bruder des Erstangeklagten eine Kreidezeichnung eines Y.-Kindes weggewischt habe.

Anzeige gegen Achtjährige

Beide Seiten beteuern, mit der jeweils anderen Familie einen Ausgleich gesucht zu haben, der verweigert wurde. Wie durch weitere Aussagen klar wird, herrscht in der Anlage generell ein gewisser Unfriede. So habe Drittangeklagter Y. ihre achtjährige Tochter bei der Polizei angezeigt, nachdem seine Siebenjährige einmal mit einem blauen Fleck auf dem Oberarm heimkam, berichtet eine weitere Nachbarin. Umgekehrt regt Mutter A. sich als Zeugin auf: "Warum muss Y. immer durch unsere Stiege vom Hof auf die Straße gehen? Er wohnt woanders!", lässt sie übersetzen.

"Wie geht es jetzt eigentlich seit dem Sommer?", interessiert die Richterin an einer Stelle. "Ich verlasse das Haus nicht mehr durch den Eingang, der in seiner Nähe ist", antwortet der Drittangeklagte. "Meine Kinder gehen nicht mehr in den Hof. Sie haben in einem anderen Hof Freunde, mit denen sie spielen", erfährt man noch.

Richterin sieht keinen Sinn in Verurteilung

"Ich würde Sie alle verurteilen, aber das hätte überhaupt keinen Sinn, dann geht die Streiterei vor dem Saal gleich weiter", gibt Zwangsleitner am Ende bekannt. Ihr schwebt eine andere Lösung für die drei Unbescholtenen vor: gemeinnützige Leistungen. Der 14-jährige A. soll 60 Stunden in den nächsten sechs Monaten ableisten, sein Vater 100 Stunden und der Drittangeklagte 90 Stunden, Letzterem werden für den Knochenbruch noch 100 Euro Schmerzengeld durch den Zweitangeklagten zugesprochen.

Die beiden arbeitslosen Männer sollen darüber hinaus nochmals einen außergerichtlichen Tatausgleich versuchen. Die Diversion wird allseits akzeptiert, doch ob damit wieder Ruhe im Gemeindebau einkehrt, muss abgewartet werden. (Michael Möseneder, 13.2.2023)