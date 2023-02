Kiew wettert: Italiens Ex-Premier "küsst Putins blutige Hände". Der greise Politiker zieht schließlich seine Kritik an Wolodymyr Selenskyj via Twitter zurück

Erst am vergangenen Donnerstag hatte sich Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni am Rande des EU-Gipfels noch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen und ihm weitere Hilfe durch ihr Land zugesichert. Doch nur 72 Stunden später fährt ihr einer der beiden Junior-Koalitionspartner in die Parade: "Wenn ich Premier wäre, dann würde ich nicht mit Selenskyj sprechen", kritisierte der mit 86 Jahren mittlerweile recht betagte und immer öfter erratisch wirkende Ex-Premier Silvio Berlusconi die Ministerpräsidentin.

Der Beginn der Männerfreundschaft zu Silvio Berlusconi liegt viele Jahre zurück, als Wladimir Putin in Europa noch wohlgelitten war. Foto: AP Photo/Viktor Korotayev

Berlusconis Argumentation: Es sei der ukrainische Präsident, der verantwortlich sei für die Verwüstungen seines Landes und das Massaker an den Soldaten und den Zivilisten: "Der Krieg wäre nicht passiert, wenn Selenskyj aufgehört hätte, die beiden autonomen Republiken im Donbass anzugreifen", erklärte Berlusconi. Er habe deshalb eine "sehr, sehr schlechte Meinung von diesem Signore".

Langjährige Männerfreundschaft

Berlusconi übernimmt damit, nicht zum ersten Mal, den Standpunkt des russischen Machthabers Wladimir Putin, mit dem ihn eine seit über zwei Jahrzehnten andauernde Männerfreundschaft verbindet.

Geradezu Kreml-Propaganda verbreitete Berlusconi am Sonntagabend auch bezüglich der Finanz- und Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine: "Um zu einem Frieden zu kommen, müsste sich US-Präsident Joe Biden Selenskyj zur Brust nehmen und ihm sagen: 'Wenn du nicht in einen Waffenstillstand einwilligst, dann schicken wird dir ab morgen keine Dollars und keine Waffen mehr.' Nur damit könnte man diesen Signore dazu bringen, das Feuer einzustellen."

Die Äußerungen Berlusconis stürzten Regierungschefin Giorgia Meloni in tiefe Verlegenheit: Die Chefin der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia hat zwar selbst immer glaubhaft bekräftigt, dass Italien unter ihrer Führung auf der Seite der Ukraine stehe. Aber sie weiß auch, dass in den USA und im Nato-Hauptquartier nach wie vor eine gewisse Skepsis herrscht – zumal Berlusconi nicht der einzige ihrer Koalitionspartner ist, der aus seiner Putin-Nähe keinen Hehl macht.

Meloni erinnert an Koalitionsvertrag

Auch Lega-Chef Matteo Salvini hat mehrfach Zweifel an den italienischen Waffenlieferungen an Kiew geäußert – und erst vor wenigen Tagen hat er sich öffentlich gegen einen Video-Auftritt Selenskyjs beim extrem populären Musikfestival von Sanremo gewendet.

Melonis Büro hat sich in einer Note umgehend von den Äußerungen Berlusconis distanziert: Die Regierung sei "standfest und überzeugt" von ihrer Unterstützung für die Ukraine. Und für den Fall, dass es jemand vergessen haben könnte, erinnerte Meloni außerdem daran, dass dies auch im Koalitionsvertrag der drei Regierungsparteien so festgeschrieben sei.

Bis jetzt haben die Parlamentarier der Koalition bei den Abstimmungen, bei denen es um finanzielle, logistische oder militärische Unterstützung der Ukraine ging, jeweils zugestimmt – auch die Vertreter von Berlusconis Forza Italia und von Salvinis Lega.

Angeber-Attitüde

Berlusconi hatte Meloni mit seiner Putin-Freundschaft zuletzt im Oktober Ärger bereitet: Mitten in der Regierungsbildung nach dem Wahlsieg der Rechtskoalition platzte der Ex-Premier mit der Ansage heraus, dass er "die Beziehungen zu Präsident Putin ein wenig wiederhergestellt habe, eigentlich sogar sehr". Putin habe ihm zu seinem Geburtstag am 29. September "zwanzig Flaschen Wodka und einen allerliebsten Brief geschickt, und ich habe mit einigen Flaschen Lambrusco und einem ebenso süßen Brief geantwortet". Putin habe ihn, Berlusconi, in dem Brief als "den besten seiner fünf wahren Freunde" bezeichnet, fügte der ehemalige Ministerpräsident noch sichtlich stolz an.

Damals war aber, wie erwähnt, erst Regierungsbildung. Heute jedoch sitzt Berlusconi als Parteichef der Forza Italia als unverzichtbarer Partner am Regierungstisch des Nato-Mitglieds Italien. Jetzt haben seine Worte ungleich mehr Gewicht.

Kiew hat am Montag entsprechend scharf protestiert: "Mit seinen unerhörten Attacken gegen Präsident Selenskyj küsst Berlusconi die Hände Putins, die bis zum Ellbogen mit Blut besudelt sind", tönte es aus dem ukrainischen Außenministerium.

Dementi per Twitter

Am Montagnachmittag sah sich Berlusconi dann doch genötigt, zurückzurudern: "Ich bin nicht auf Putins Seite. Ich habe nie gedacht, dass meine Partei Forza Italia eine andere Position als jene der Regierung, der EU oder der USA einnehmen könnte. Wir brauchen einen Marshallplan, um die Ukraine wieder aufzubauen, die Massaker zu stoppen und endlich das Blatt zu wenden", twitterte er. (Dominik Straub, 13.2.2023)