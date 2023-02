Brigitte Hütter weiß um die Notwendigkeit eines Umdenkprozesses in der heimischen Bildungspolitik, selbst politisch aktiv zu werden, schließt sie aber aus. Kunstuniversität Linz/Gerhard Gruber

Für Brigitte Hütter ist ihr Arbeitsplatz ein "Juwel im Konzert aller Kunst-Unis in Österreich". Diese Perle aufzupolieren und ihr dadurch mehr Strahlkraft zu verleihen, hat sich der Thomas-Bernhard-Fan auf die Rektoratsfahne geheftet.

STANDARD: Haben Sie sich für den Posten als Gründungspräsidentin der neuen TU Linz, des Institute of Digital Sciences Austria (IDSA), eigentlich schon beworben?

Hütter: Das ist aber eine nette Frage. Nein, tatsächlich nicht. Und es ist auch nicht meine Intention, das zu tun.

STANDARD: Wohl auch, weil Sie rund um das Linzer Uni-Projekt ein "strategisches schwarzes Loch" geortet haben. Hat sich das mittlerweile gefüllt, oder ist gar mehr Licht in der Causa zu sehen?

Hütter: Das wird noch ein wenig dauern, aber man ist sicher im Gründungskonvent auf dem Weg, auch einiges an strategischen Leitlinien zu diskutieren.

STANDARD: Wobei schon der Weg hin zu einem Gründungspräsidenten durchaus chaotisch verläuft. Jüngst musste das Hearing verschoben werden, da der Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien, Gerald Bast, sein Mandat im Gründungskonvent zurückgelegt hatte. Und dies mit zahlreichen befangenen Personen im Gremium sowie mit der in der Diskussion "zurückgebliebenen inhaltlichen Dimension" begründete. Strategisches Handeln sieht anders aus, oder?

Hütter: Das ist natürlich suboptimal gelaufen. Ich versteh kaum, dass man auf Befangenheiten erst wenige Tage vor einem Hearing kommt. Die Optik nach außen ist keine gute, und das Image ist sicher beschädigt. Ob es nachhaltig beschädigt ist, wird sich zeigen. Aber wichtig ist jetzt, das Vertrauen in einen internationalen Gründungsprozess wiederherzustellen.

STANDARD: Laut der Politik soll es mit Wintersemester 2023/2024 losgehen. Ist vielleicht nicht einfach das Tempo zu hoch?

Hütter: Die Frage nach dem Zeitplan ist zum jetzigen Zeitpunkt irrelevant. Man muss jetzt an die Inhalte gehen. Ob es sich im Herbst ausgeht, das Projekt sofort der Leuchtturm wird oder später oder auch gar nicht, muss man jetzt gar nicht überlegen.

STANDARD: Wie viel Politik verträgt eine Universität generell?

Hütter: Eine gute Frage. Blickt man auf die Rolle der Universitäten als Bildungseinrichtungen und Vorreiterorganisationen in Kunst, Forschung und Lehr,e braucht es natürlich eine kritische Distanz zur Politik. Diese Distanz muss immer gegeben sein, ob man das jetzt hören will oder nicht. Dementsprechend ist auch die Autonomie der Universitäten, die Freiheit von Forschung und Lehre in der Verfassung festgeschrieben. Dieses hohe Gut gilt es immer zu verteidigen.

STANDARD: Aber den Diskurs mit der Politik wird es trotzdem immer brauchen. Etwa im Bereich der Budgets. Auch Sie werden sich als Rektorin dann und wann mit der Politik arrangieren müssen, oder?

Hütter: Natürlich. Vor allem eben, wenn es um Zukunftsfragen geht. Aber auch da zeigt sich: Universitäten sind Orte der Widersprüche. Gesellschaftsdistanz versus Gesellschaftsrelevanz – und da gehört auch die Frage der Politik dazu. Sowohl die Politik als auch wir leben mit dem Widerspruch zwischen kritischem Gewissen und Finanzierungsnotwendigkeit. Das ist die Qualität eines Rechtsstaats.

STANDARD: Wo sehen Sie aktuell die großen Baustellen im heimischen Bildungsbereich?

Hütter: Bildung wird in Österreich immer sehr institutionell gedacht, aber man geht kaum der Frage nach, wie viel Bildung man in welcher Breite in der Gesellschaft eigentlich haben will. Und da ist eben die Frage der Bildung schon sehr früh anzusetzen. Bildungspolitik zieht sich über den ganzen Lebenszyklus eines Menschen. Im Bereich der Elementarpädagogik gibt es sicher blinde Flecken in Österreich. Der Schlüssel ist aber vor allem die Ausbildung der Pädagogen, da gibt es viele Reibungsverluste, ohne dass am Schluss eine Ergebnisverbesserung herauskommt. Und es muss dringend der latenten Wissenschaftsskepsis entgegengewirkt werden. Es wird vonseiten der Politik viel zu wenig klar dargelegt, dass das Fortkommen unserer Gesellschaft sehr viel mit Bildung zu tun hat.

STANDARD: Das klingt ja alles schon sehr politisch. Schon einmal mit dem Gedanken gespielt, in die Bildungspolitik zu wechseln?

Hütter: Danke, nein. Diesen Kelch lasse ich gerne an mir vorüberziehen.

STANDARD: Sie sind seit Oktober 2019 die erste Frau auf dem Rektoratssessel der Linzer Kunst-Uni. Wo sind aktuell die weiblichen Spuren bereits erkennbar?

Hütter: Ach Gott, was sind denn weibliche Spuren? Das Fahrwasser, in dem die Kunst-Uni heute ist, ist ein sehr gutes. Ein sehr kollektives Arbeiten auf Augenhöhe. Eine gute Mischung zwischen Forschung, Theorie und Handwerk. Das Motto zum heurigen Fünfziger der Kunst-Uni ist "radical collective". Kollektiv heißt zusammenarbeiten – interdisziplinär und auch kritisch. Nie das gleiche Lied singen, sondern sich auf Augenhöhe austauschen und verschiedene Blickwinkel einnehmen. Eben Diversität im besten Sinn des Wortes in einem Kulturbetrieb umsetzen. Es ist nicht allein der weibliche Blick, sondern der Blick, den wir gemeinsam haben.

STANDARD: International ist man als Linzer Kunst-Uni ein kleiner Player im Vergleich zu großen Kunst- und Designschmieden wie etwa dem Royal College of Art, der University of the Arts London, dem MIT – ist die Provinzialität ein Vor- doch eher ein Nachteil?

Hütter: Wir sind nicht provinziell, wenn Sie es als negativen Begriff hinstellen. Wir haben 44 Prozent internationale Studierende. Wenn Sie sich also am Standort Linz umschauen, kenne ich keine Schule oder Universität, die auch nur annähend einen so hohen Prozentsatz an Studierenden internationaler Herkunft hat. Und vor allem unser Lehrkörper ist international unglaublich gut vernetzt und verbunden. Ob es in Richtung Finnland ist oder Basel, Zürich. Bis hin zur Frage, wer die Biennale im nächsten Jahr bespielt. Das findet alles an der Kunst-Uni Linz statt. Aber ganz klar: Wir genießen den Standort Oberösterreich, weil er spannend ist und ein tolles wirtschaftliches, industrielles Umfeld hat.