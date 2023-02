Alte Freunde, die zu Kontrahenten werden: Götz George (links) als Schimanski und Klaus Wennemann als Frieder in "Tatort", WDR, 23.40 Uhr. Foto: WDR

19.40 REPORTAGE

Re: Besser als Tinder – Wie Irlands Amor Singles verkuppelt Seit knapp 60 Jahren verkuppelt Willie Daly, Bauer im Ruhestand, im ländlichen Westen Irlands suchende Singles. Jedes Jahr im September findet in seinem Heimatort Lisdoonvarna das "Matchmaking Festival" statt. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Gazprom – Die perfekte Waffe Mit dem Krieg in der Ukraine wurde offensichtlich, dass Russland Gas seit langem als Waffe einsetzt, um Staaten seinen Willen aufzuzwingen.

Bis 21.45, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die Teuerungsspirale, Kärnten vor der Wahl, die Russland-Sanktionen und künstliche Intelligenz als neue Realität. Im Studio zu Gast ist der Landeshauptmann des Burgenlands, Hans Peter Doskozil (SPÖ). Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Das ORF-Moderatorenduo Nadja Bernhard und Tarek Leitner und die deutsche Kabarettistin Martina Schwarzmann sind zu Gast bei Stermann und Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Menschen & Mächte: Ukraine – Kampf um Unabhängigkeit Ein Jahr nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine spürt die Doku den historischen Wurzeln dieses Krieges nach. Anschließend widmet sich Universum History unter dem Titel Freiheit für die Ukraine Erzherzog Wilhelm von Habsburg-Lothringen, der in der Ukraine bis heute als Nationalheld verehrt wird. Bis 23.25, ORF 2

22.55 THRILLER

Baghdad in My Shadow (D/CH/GB 2019, Samir) Drei aus ihrer Heimat geflohene Exil-Iraker treffen sich regelmäßig im Café in London. Als sie von ihrer Vergangenheit eingeholt werden, geraten sie in das Visier von extremistischen Islamisten. Der irakisch-schweizerische Regisseur Samir erzählt in seiner Mischung aus Thriller und Sozialdrama vom Kriegstrauma und dessen Folgen. Bis 0.40, 3sat

23.20 DOKUMENTARFILM

Heimweh – Kindheit zwischen den Fronten (DK 2021, Simon Lereng Wilmont) Schon seit 2014 wird in der Ostukraine gekämpft – mit verheerenden Folgen für die Menschen und vor allem für die Kinder. Im Kinderheim Priyut nahe der Frontlinie zu den Separatistengebieten finden Kinder aus zerrütteten Familien für eine Weile Zuflucht und Geborgenheit. Die Doku erzählt die Geschichte des Kinderheims und ist zugleich eine Hommage an Menschen, die helfen. Bis 0.50, Arte

23.40 TV-KRIMI

Tatort: Freunde (D 1986, Klaus Emmerich) Ein Geldtransporter wird mit einer Panzerfaust angehalten und geplündert. Den Räubern gelingt es trotz Hubschraubereinsatzes zu flüchten. Kriminalhauptkommissar Schimanski (Götz George) vermutet, dass ein alter Freund (Klaus Wennemann) der Kopf der Diebesbande ist. Ihr Katz-und-Maus-Spiel sorgt für einen der besten Schimanski -Krimis. Bis 1.05, WDR