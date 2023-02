Ein neuer iMac lässt auf sich warten. Foto: AFP / Michael M. Santiago

Überraschenderweise hat Apple schon im Jänner ein neues Macbook Pro und einen Mac mini mit M2-Pro und M2-Max-Prozessoren veröffentlicht. Ersteres konnte im STANDARD-Test durch seine große Leistung bei hoher Energiesparsamkeit überzeugen, was Kreativen auch auf Reisen ermöglicht, an leistungshungrigen Projekten zu arbeiten. Für 2023 wird – neben einem neuen iPhone – außerdem ein neuer Mac Pro erwartet, der mit noch besseren Chips ausgestattet sein dürfte als die bisherigen Computer.

Gleichzeitig fragen sich Fans, wann der iMac erneuert wird. Das letzte Update hat dieser schon im Frühjahr 2021 erhalten. Damals wurde er mit M1-Chip ausgerüstet und hat viele neue Farben erhalten. Wie es aussieht, müssen Interessenten allerdings noch länger warten. Laut dem "Bloomberg"-Reporter Mark Gurman darf man ein neues 24-Zoll-Modell erst Ende 2023 erwarten. Das All-in-one-Gerät soll dann bereits mit einem neuen M3-Prozessor ausgestattet werden.

3nm

Wie "Macrumors" berichtet, dürfte der neue Chip mithilfe des neuen 3nm-Prozesses des Chipherstellers TSMC produziert werden – was in Folge noch bessere Leistung und Energieeffizienz mit sich bringe. Geplant sei außerdem, dass der neue Prozessor auch in einem Refresh des Macbook Air verbaut wird. Auch dieses könnte demnach schon im zweiten Halbjahr 2023 erscheinen. (red, 13.2.2023)