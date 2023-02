Justina Miles bei der Super-Bowl-Pre-Show: Als erste Frau mit eingeschränktem Hörvermögen übersetzte sie die Hymne "Lift Every Voice and Sing".

Foto: APA/Getty Images via AFP/GETTY I, ROB CARR

"Gibt es einen Grammy für Gebärdendolmetscher?", fragt sich ein User beim gestrigen Super Bowl auf Twitter. Und er ist nicht der Einzige: Unzählige Kommentare widmeten sich gestern weniger den hochkarätigen Stars, sondern vielmehr dem tänzerischen Talent einer jungen ASL-Übersetzerin (ASL steht für American Sign Language, die vorherrschende Gebärdensprache in den Vereinigten Staaten).

Who's that girl?



Justina Miles, eine 20-jährige Krankenpflegestudentin und Gebärdensprachdolmetscherin, ist die erste weibliche ASL-Übersetzerin beim Super Bowl, die selbst von einer Hörbeeinträchtigung betroffen ist. In dieser Rolle schrieb die junge Amerikanerin gleich zweimal Geschichte: In der Pre-Show des legendären Sportevents hatte sie ihren ersten Einsatz, als Tony-Award-Preisträgerin Sheryl Lee Ralph "Lift Every Voice and Sing" zum Besten gab. Es sei eine Ehre, die erste Person zu sein, die die "schwarze Nationalhymne" in Gebärdensprache übersetzt, schreibt sie in einem E-Mail an CNBC.

Der Star der Halftime-Show



Das eigentliche Highlight folgte aber letztendlich in der Halftime-Show, als Miles beim Auftritt von R'n'B- und Pop-Ikone Rihanna mit viel Elan und vollem Körpereinsatz den Text der Songs regelrecht zum Leben erweckte.

Justina Miles' ASL-Übersetzung beim Super Bowl – fast schon eine eigene Show.

Das Internet ging über vor Lobpreisungen und Begeisterung ob der gelungenen Interpretation und Miles' Darstellung der Songs. "Ich freue mich, Menschen mit Hörbeeinträchtigung die Möglichkeit zu geben, diese Songs zu genießen und keinen Teil des Super-Bowl-Erlebnisses zu verpassen", so Miles im Interview mit CNBC.

Die junge Dolmetscherin "in Aktion" beim gestrigen Super Bowl.

Dass sie zu begeistern weiß, zeigte sie bereits in einem Tiktok-Video, das 2020 bei der #CrushOnYouChallenge viral ging. In dem Clip übersetzt sie Lil' Kims "Crush on You" – getreu dem Musikvideo in knallbunten Outfits und auch sonst nicht weniger episch als beim gestrigen Super Bowl. Sie hoffe, dass ihr Auftritt auch andere inspiriere, sich nicht von Hindernissen davon abhalten zu lassen, die eigenen Träume zu verwirklichen. So geht gelebte Integration. (red., 13.2.2023)