In der Filmgeschichte landen Ufos ausnahmsweise auch einmal im Ganzen auf der Erde: Hier eine Szene aus dem US-Spielfilm "The Man from Planet X" aus dem Jahr 1951. Foto: Imago

Der gemeine Autobus, gern auch als Schulbus in Verwendung, hat sich in den letzten Wochen als neue Maßeinheit etabliert. Denn der Ballon, der neulich nach einem Nordamerikaflug über dem Atlantik abgeschossen wurde, wurde in Berichten mehrfach als "so groß wie drei Reisebusse" beschrieben. Geradezu eine Flatulenz einer Lerche war im Vergleich ein weiteres Flugobjekt, das über Kanada entdeckt und ebenfalls zu Boden gebracht wurde: Hier wurde ein Kleinwagen als Größenangabe bemüht.

Es tut sich was im Himmel, rätselhafte Sachen fliegen herum, es wird wieder einmal Zeit, eines der Konzepte zu bemühen, mit dem die Kronen Zeitung über Jahre die kleinen Texte neben dem Busengirl gefüllt hat: das unidentifizierbare oder unidentifizierte fliegende Objekt, kurz: Ufo. Es tritt bevorzugt am oder im Himmel auf, ein perfektes Habitat für den U-Aspekt am Objekt schon deswegen, weil der Himmel ja an sich eine optische Täuschung ist.

Die Magie des Himmels

Die aktuellen Ballons haben alle eine nachweisbare Materialbasis, sie sind deswegen eher keine Ufos, jedenfalls nicht im strengen Sinn. Sie heizen aber unweigerlich eine Fantasie an, die in der Menschheitsgeschichte von Beginn an viel Inspiration fand. Denn der Blick in den Himmel war immer schon magisch besetzt, nachzulesen zum Beispiel in der Erzählung vom Regenmacher, die Hermann Hesse an seinen Roman Das Glasperlenspiel dranhängte – ein spannender literarischer Versuch, ein Leben im Bann der kosmischen Erscheinungen nachzuvollziehen.

Der Himmel besticht an sich durch Regelmäßigkeit. Spannend wird es, wenn etwas auftaucht, was dort oben in keine Konstellation gehört. Die Kometen waren wohl die ersten Ufos, ihr Renommee hat bis zu Johann Nestroy gehalten. Und noch in den 1970er-Jahren ging manchem bei dem Kometen Kohoutek so ein bisschen ein unheimlicher Schauer durch die Synapsen, dabei war der seltsam klingende Name nur eine Hommage an einen tschechischen Wissenschafter.

Landen sie oder nicht?

Bei den Ufos im engeren Sinn ist zu unterscheiden zwischen solchen, denen man nicht auf die Spur kommt, und solchen, die landen. Wenn ein amerikanischer Pilot auf seinem Übungsflug etwas Merkwürdiges fotografiert, ist es meistens eine Wolkenformation, die aber von Fans für eine fliegende Untertasse gehalten wird. Irgendwann müssen sie ja kommen, die Nachbarn im All. Oder sie waren schon da, das ist die Domäne von Theoretikern wie Erich von Däniken oder den Monty Pythons, bei denen der Gegen-Messias in Das Leben des Brian für ein Weilchen in ein Ufo entrückt wird – historisch gesehen eine gar nicht so grobe Überzeichnung von apokalyptischen Vorstellungen im hellenistischen Judentum.

Sharif Matar

Landungen gibt es im Modus der Überwältigungsästhetik (von Unheimliche Begegnung der dritten Art bis Arrival, mit einer komischen Übersteigerung in Mars Attacks!) oder aber als Bruchlandung. Eines der hartnäckigsten Ufo-Mythologeme betrifft Roswell in New Mexico, wo angeblich 1947 ein Vehikel einschlug, was die US-Regierung aber unter den Teppich kehrte. Das Ding aus einer anderen Welt soll einen extraterrestrischen Körper enthalten haben, wie Bescheidwisser nicht müde werden zu behaupten.

Ätherischer Sirenensound

Die vielleicht beste Gesamtvision des Ufo-Phänomens findet sich in einer britischen Fernsehserie aus den frühen 70er-Jahren, die beim Titel konkret zur Sache ging: Ufo von Gerry und Sylvia Anderson entwarf in 26 Folgen ein Szenario, in dem die Erde regelmäßig von Ufos heimgesucht wurde. Und zwar kamen sie immer zu dritt, in zylindrischen Metalldingern von ungefähr Kleinwagengröße.

Unheimlich daran war vor allem das Geräusch, mit dem diese Ufos verbunden waren, quasi ihre Trademark: ein ätherischer Sirenenton, halb verführerisch, halb angstmachend. In Ufo entschließen sich die Weltmächte, der Menschheit von der Bedrohung nichts zu sagen. Sie gründen eine Abwehrorganisation, die im Geheimen operiert und die sich als Filmstudio (!) tarnt. Damit schließt sich der Kreis, in dem die Ufos am besten zirkulieren: zwischen Spezialeffekt und Sensationsbedürfnis. (Bert Rebhandl, 14.2.2023)