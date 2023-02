Holdhaus sen. und jun. haben bis dato stets recht bekommen. Foto: Privat

Das Sportministerium kommt nicht zur Ruhe. Aus drei Causen, mit denen sich der zuständige Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) herumzuschlagen hatte, sind zwei geworden, da Sektionschef Philipp Trattner die Zurücklegung seiner Funktion als für Finanzen zuständiger Vizepräsident im Rodelweltverband (FIL) ankündigte, "um künftig jeden Anschein einer Befangenheit zu vermeiden". Doch auch die zwei verbleibenden Fälle haben es in sich.

Da wie dort ist neben Trattner ein hoher Beamter involviert. Diesen will zum einen die WKStA als Angeklagten vor Gericht sehen, sie wirft dem Abteilungsleiter in der "Causa Karmasin" wettbewerbsbeschränkende Absprachen vor. Darauf stehen bei Beamten, die das Gesetz in einer besonderen Verantwortung sieht, bis zu 4,5 Jahre Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung, die Anklage wurde beeinsprucht.

Karmasins Studien

Im Fall einer Anklagebestätigung behält sich Kogler "entsprechende Konsequenzen" vor. Trattner, von Koglers Vorvorgänger Heinz-Christian Strache (FPÖ) eingesetzt, war laut WKStA von Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) kontaktiert worden, die mit der Erstellung von Studien beauftragt werden wollte. Er habe sie dem Abteilungsleiter "vorgestellt und empfohlen". Karmasin konnte selbst zwei "Mitbewerberinnen" nominieren, um deren Angebote "auszustechen". Das Ministerium zahlte 140.000 Euro. Den Wert der Studien zogen Fachleute später stark in Zweifel.

Schon seit Jahren gerichtsanhängig ist der andere offene Fall. Er firmiert unter "Causa IMSB" oder auch "Causa Holdhaus". Im Oktober 2018 hatte der damalige Sportminister Strache die fristlosen Entlassungen von Hans Holdhaus sen. und Hans Holdhaus jun. an der Spitze des IMSB (Institut für medizinische und sportwissenschaftliche Betreuung) forciert. Die "Holdhäuser" gingen dagegen gerichtlich vor, beiden sind bereits ihre Abfertigungen zugesprochen worden.

Flotte Übernahme

Holdhaus jun. streitet noch um die Ablöse eines dreijährigen Vertrags, den er vor seiner Verabschiedung abgeschlossen hatte. Am Mittwoch könnte am Landesgericht Wiener Neustadt auch zur Sprache kommen, dass es Trattner und der Abteilungsleiter waren, die das IMSB flott und zumindest kurzfristig "übernahmen". Im Vereinsregister im Februar 2019 ist Trattner als Präsident und der Abteilungsleiter als Vize des IMSB vermerkt. Dabei ist das Sportministerium für die Vergabe von Fördermitteln zuständig. War da im IMSB-Fall der Förderer gleichzeitig Geförderter?

So oder so sieht es danach aus, als hätte sich die Angelegenheit stark zuungunsten des Steuerzahlers entwickelt. Schließlich wurde dem 1982 von Holdhaus in Maria Enzersdorf gegründeten Institut, das in Österreich zu 20 Olympia-Medaillen bei Sommerspielen beitrug, neben einem anderen Namen (LSA = Leistungssport Austria) bald auch eine wiederum neue Führung gegeben. Mittlerweile stellte sich vor Gericht heraus, dass in diesem LSA-Vorstand allein der Ex-Geschäftsführer des Bundessportförderungsfonds, Wolfgang Gotschke, der für fünf Jahre unterschrieb, monatlich fünfstellig und damit deutlich besser als früher Holdhaus entlohnt wurde – und immer noch wird.

Schon im Frühjahr 2019, vor fast vier Jahren also, hatte bei einem der ersten Gerichtstermine zur "Causa IMSB" in Wiener Neustadt die Richterin vermutet: "Ich fürchte, das wird ein Heidengeld kosten." (Fritz Neumann, 14.2.2023)