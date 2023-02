Olia Hercules ist gebürtige Ukrainerin und lebt in Großbritannien. Nach einer Köchinnenausbildung war sie unter anderem als "Chef de Partie" in einem Lokal von Yotam Ottolenghi und als Rezeptentwicklerin tätig und kam im Laufe der Zeit immer mehr zum Schreiben.

Ihr erstes Kochbuch "Mamuschka" erschien 2015, darin hat sie Gerichte ihrer Familie gesammelt, deren Wurzeln bis nach Armenien und Aserbaidschan reichen. Im Herbst 2022 erschien es als Neuauflage mit einem bewusst neu gewähltem Titel "Mamusia", der ukrainischen Bezeichnung für "Mutter". "

Vor genau einem Jahr startete sie anlässlich des Kriegs in der Ukraine gemeinsam mit ihrer russischstämmigen Freundin Alissa Timoshkina, die in Großbritannien ebenfalls als Kochbuchautorin tätig ist, die Spendenaktion #CookforUkraine. Gesammelt wurde auf unterschiedliche Art und Weise: Beispielsweise mit ukrainischen Gerichten auf Speisekarten in Lokalen, deren Erlös gespendet wurde. Aber auch privat wurde gesammelt mit Kuchenverkauf oder auch Kochabenden. Bis Ende 2022 kamen bereits 1,8 Millionen Pfund (mehr als zwei Millionen Euro) für die Unicef zusammen.

Ebenfalls im Herbst erschien ihr neuestes Kochbuch auf Deutsch, aus dem das nachfolgende Rezept stammt: "Landküche", darin werden Rezepte aus der Ukraine präsentiert, aber auch viele (Familien-)Geschichten, Wissenswertes über die Kulinarik der Ukraine sowie Fotos von Land und Leuten – bevor der Krieg begann. (ped, 22.2.2023)

Krautwickel mit Perlgerste und Kastanien

Krautwickel von Olia Hercules Foto: © DK-Verlag / Kris Kirkham

ZUTATEN für 4 Personen



80 g Perlgerste

200 g langsam gegartes Schweinefleisch, in Stücke gezupft (oder fein gehackt)



200 g gekochte Kastanien, fein gehackt



1 EL Pflanzenöl



50 g Butter



10 große Knoblauchzehen, geschält, in dünne Scheiben geschnitten



250 g Crème fraîche



200 ml Hühnerbrühe (oder Pilzfond oder Wasser)



8 ganze eingelegte Kohlblätter, halbiert Meersalz



frisch gemahlener schwarzer Pfeffer



knuspriges Brot zum Servieren

"Landküche", Olia Hercules. € 30,80 / 352 Seiten. Dorling-Kindersley-Verlag Foto: © DK-Verlag / Kris Kirkham

Zubereitung

Die Perlgerste in einen Topf mit kaltem gesalzenem Wasser geben, zum Kochen bringen und 20–30 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen. Abschütten, in eine Schüssel geben und abkühlen lassen. Schweinefleisch und Kastanien zur Gerste geben. Mit Salz und Pfeffer würzen und alles vermengen.

Für die Sauce Öl und Butter in einer Kasserolle oder einem Topf erhitzen und den Knoblauch hinzufügen. Keine Angst vor der Menge Knoblauch! Beim langsamen Kochen verliert er sein strenges Aroma. Bei schwacher Hitze köcheln lassen, dabei regelmäßig umrühren. Achtung: Er sollte keinesfalls bräunen! In einer kleinen Schüssel Crème fraîche mit der Brühe verrühren und dann zum Knoblauch geben. Vom Herd nehmen und beiseitestellen.

Den Ofen auf 200 °C (Umluft 180 °C) vorheizen.

Aus den Kohlblättern harte Stielabschnitte herausschneiden. Ein Blatt auf der Arbeitsfläche ausbreiten und einen Esslöffel Fleisch-Gerste-Füllung am Stielansatz auf das Blatt geben. Den unteren Teil des Blattes über die Füllung klappen. Die Seiten einschlagen und so fest wie möglich einwickeln, dann den Wickel mit der offenen Naht nach unten auf die Arbeitsfläche legen. Den Vorgang mit den übrigen Kohlblättern und der Füllung wiederholen.

Die Wickel mit der offenen Naht nach unten nebeneinander in eine ofenfeste Form setzen. Die Sauce darübergießen, abdecken und 15 Minuten garen. Nun den Deckel abnehmen und weitere 10 Minuten garen. Mit Brot servieren.