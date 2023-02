Eine Frau vor den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes in der türkischen Stadt Islahiya. Deutschland will Erdbebenopfern unbürokratisch Visa erteilen, um bei Angehörigen unterzukommen. Foto: AFP / Zein Al Rifai

Wieder geht es um Menschen von anderswo, wieder sind gleichzeitig Eingewanderte und Flüchtlinge in Österreich mit gemeint. Wieder reagiert Österreich unter Ägide des schwarz regierten Innenministeriums mit Abblocken und Verweigern – und das, obwohl die Lage in den türkischen und syrischen Erdbebengebieten, aus den es für die Geschädigten dringend Auswege braucht, schrecklicher nicht sein könnte.

Unsolidarischer Staat

Nun verhält sich Innenminister Gerhard Karner in seiner Logik im Grunde konsequent. Mit seiner Weigerung, Einreisebedingungen für obdachlos gewordene Menschen aus den Katastrophenregionen zu erleichtern, die durch das Versprechen rascherer Visaverfahren nur unwesentlich relativiert wurde, folgt er einem ausländerpolitischen Härtepfad. Dieser soll das heimische Wählervolk zur ÖVP als Lightversion der FPÖ weisen. Einer FPÖ, aus der zuletzt bekanntlich sogar gefordert wurde, keinerlei Hilfe in die Türkei zu schicken.

Das kann so nicht funktionieren. Dazu ist das Ausmaß der Zerstörungen, die Zahl von Hilfsbedürftigen vor Ort sowie ihrer Angehörigen in Österreich zu groß. Bleibt es beim Nein zu Einreisemöglichkeiten von Erdbebenopfern, ist Schaden vorprogrammiert. Außenpolitisch, weil sich Österreich dann erneut als unsolidarischer Staat positioniert, während etwa Deutschland seine Visavoraussetzungen für Betroffene bereits entschärft hat.

Humanitäre Notlage

Innenpolitisch, weil derlei den Keim gesellschaftlicher Spaltung in sich trägt. Für hilfsbereite Angehörige aus den türkischen und syrischen Communitys wäre es ein Schlag ins Gesicht, wenn ihren vom Erdbeben schwer geschädigten Verwandten das vielleicht lebensrettende Visum verweigert wird, etwa weil keine Krankenversicherung mit Schadensabdeckung bis zu 30.000 Euro vorliegt. Solche bürokratischen Feindseligkeiten in Zeiten der Not sollte sich ein Einwanderungsland wie Österreich nicht leisten.

Was aber müsste stattdessen geschehen? Mit Einreiseerleichterungen in die EU allein wäre es gar nicht getan, zeigt ein Blick auf die Situation in den erst vom Krieg und nun zusätzlich vom Beben zerstörten syrischen Grenzgebieten zur Türkei. Hunderttausende syrische Binnenflüchtlinge leben dort in Lagern, die nun zum Teil dem Boden gleichgemacht sind. In den Bebengebieten der Türkei wiederum, die aufgrund eines Abkommens mit der EU Flüchtlinge nicht nach Europa weiterschickt, sind hunderttausende aus arabischen Ländern, aber etwa auch aus Afghanistan, gestrandet. Das wenige, das sie zum Überleben hatten, ist nun vielfach weg.

In diesen Landstrichen kündigt sich jetzt, nach der Naturkatastrophe, eine humanitäre Notlage riesigen Ausmaßes an. Eine destabilisierte Situation, die es Europa schwermachen dürfte, die bisherige Politik des Flüchtlingsfernhaltens ungebrochen fortzuführen.

Zwar wird viel davon abhängen, ob und wie schnell aus den Töpfen der EU Gelder für humanitäre Hilfe und zum Wiederaufbau lockergemacht werden. Und ob es der internationalen Gemeinschaft gelingt, die Hilfe auch in die bis dato abgeschotteten syrischen Grenzgebiete zu bringen. Doch erneut stellt sich auch die Frage nach solidarischen Verbesserungen. Etwa wenn sich europäische Staaten bereiterklären würden, Ressetlementprogramme im Krisengebiet zu starten. (Irene Brickner, 14.2.2023)