Seit längerem wieder ein sehenswertes Im Zentrum am Sonntagabend. Beginnend mit dem Interview mit der jungen Austrotürkin Mercan Falter, die darauf hinwies, dass ausgerechnet in den Erdbebenzonen wie Hatay, wo viele Minderheiten wohnen (Kurden, Armenier, Aramäer, Aleviten), die staatliche Hilfe spät und spärlich bis gar nicht kam.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan beim Lokalaugenschein im Katastrophengebiet. Foto: APA/AFP/ADEM ALTAN

Klar wurde in der gut besetzten Diskussionsrunde, dass "starke Führer" wie Erdoğan in den allermeisten Fällen bei echten Katastrophenfällen versagen – weil das autokratische System auf die eine Person an der Spitze ausgerichtet ist, weil die staatlichen Strukturen mit inkompetenten "Spezis" besetzt sind; und weil niemand wagt, dem "starken Mann" zu widersprechen, wenn er sich verrannt hat. Es gibt keine "Checks and Balances", es gibt keine kompetenten Institutionen, und daher läuft das System irgendwann aus dem Ruder. Siehe Erdoğan, siehe aber auch Putin oder Orbán. Niemand überprüft mehr ihre katastrophalen Entscheidungen, denn die Schlüsselpositionen wurden mit Lakaien besetzt. Übrigens finden nach einer Umfrage vom November vorigen Jahres rund 26 Prozent der Österreicher, dass ein "starker Führer, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss", eine gute Sache wäre. Es ist der Irrglaube der Frustrierten, dass der eine Starke an der Spitze die Lösung für all die Probleme wäre. Im Gegenteil – es ist ein Rezept für Missmanagement und Staatsversagen. (Hans Rauscher, 13.2.2023)