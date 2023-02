Mit dem Semesterzeugnis kam die gute Nachricht: Kein Dreier, Henry darf ins Gymnasium! Bis dahin war es eine "Odyssee" für den Neunjährigen und die Familie. Die Schulanmeldung des Neunjährigen war "ein wahnsinniger Nervenkitzel, ich hatte teilweise schlaflose Nächte", erzählt seine Mutter Heidrun.

Für die letzte Deutschschularbeit bekam Henry Nachhilfe, Heidrun half bei den Hausübungen. Zeitweise habe er sich verschlossen und das Lernen verweigert – für sie ein Zeichen, dass es Henry als Wackelkandidat mit dem Notendruck nicht gutging. Schulwünsche zu äußern, habe er sich nicht getraut. Der Jubel darüber, dass er vermutlich mit seinen Freunden ins Gymnasium wechseln können wird, ist nun groß.

AHS oder Mittelschule? Vor dieser Frage standen viele Eltern und Kinder. Derzeit laufen die Anmeldungen. Foto: APA / Eva Manhart

So wie Henrys Familie standen viele Eltern in Österreich vor der Frage: In welche Schule geht mein Kind nach der Volksschule? Bis zum zweiten Freitag nach den Semesterferien läuft die Anmeldung für Gymnasien und Mittelschulen. Nun heißt es für Henrys Familie: warten auf die Rückmeldung der Wiener AHS. Und für die Direktoren heißt es: aussortieren, wer einen Platz bekommt.

Beliebtes Gymnasium

Noch immer wollen gerade im urbanen Raum viele Kinder lieber ins Gymnasium als in die Mittelschule. Oder zumindest wollen das ihre Eltern. Laut Statistik Austria besuchten im vorigen Schuljahr fast 124.000 Schülerinnen und Schüler die AHS-Unterstufe – ein neuerlicher Höchststand. Im Zehnjahresvergleich ist das ein Plus von 10,7 Prozent. An den Mittelschulen gehen die Zahlen tendenziell zurück: Im Vorjahr waren es knapp 206.000 Schülerinnen und Schüler – ein Minus von 5,4 Prozent im Vergleich zu 2011/12, einschließlich der damaligen Hauptschulen.

Vor allem in Wien ist das eine Herausforderung für die AHS. Viele haben mehr Bewerber als Plätze. Die Tendenz zeigt sich auch in den Landeshauptstädten. Doris Schumacher kennt das aus ihrem Alltag. Sie leitet seit fünf Jahren das Gymnasium in der Au in Innsbruck, wo sie 112 Plätze für Erstklässler hat. Viel mehr Anmeldungen mit sehr guten Zeugnissen seien für sie Normalität. Sie stellt sich darauf ein, viele Familien enttäuschen zu müssen: "Es kann sein, dass ich ein Kind mit Einserzeugnis abweisen muss, weil es zu weit weg wohnt. Und es ist fraglich, ob es mit einem Zweier im Zeugnis überhaupt reinkommt." Notfalls entscheide das Los.

Offiziell darf in die AHS, wer in der vierten Klasse Volksschule in Deutsch und Mathematik einen Einser oder Zweier hat. Mit einem Dreier kann man eine Aufnahmeprüfung machen. Seit 2018 können sich Schülerinnen und Schüler in jeder Schule Wiens bewerben – Schulsprengel wurden mehr oder weniger abgeschafft. Gibt es allerdings zu viele Bewerber, erhalten jene einen Vorzug, deren Geschwister an der Schule sind – oder die einen kurzen Schulweg haben.

Unbeliebte Mittelschule

Oft bestimmen nur wenige Meter über den Schulplatz. Schummeleien bei der Adresse sind nichts Unbekanntes. Auch Schumacher erlebe, dass Eltern bei den Meldedaten betrügen und ihr Kind etwa bei den Großeltern melden. Oder sie beteuerten, sie zögen demnächst in die Wohnanlage gegenüber der Schule. Auch von Wellnessgutscheinen an die Volksschullehrerin berichtet Schumacher.

Die Eltern versuchen alles, damit ihr Kind ins Gymnasium kommt. Die Mittelschule hat bei vielen Eltern ein schlechtes Ansehen, sie gilt oft als "Resteschule". Laut Schumacher, bei der derzeit viele Mütter und Väter anriefen, sorgten sich Eltern, dass ihr Kind in der Mittelschule – mit vermehrt Klassen mit höherem Migrationsanteil – zu wenig Förderung bekäme. Aber auch im Gymnasium kann ein Kind, das noch nicht so gut lesen kann, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler ist sehr unterschiedlich.

Das weiß Schumacher aus Erfahrung: "Von den AHS-Beginnern im Herbst hatten alle nahezu die gleichen Noten, aber von ihrem Können her liegen sie sehr weit auseinander." Die Noten sagten nur wenig über die Fähigkeiten der Volksschulabgänger aus. Vielmehr zeigten sie, "welchen Druck die frühe Selektion auf die Eltern ausübt, die diesen an die Kinder weitergeben". Es präge die Kinder auch im Gymnasium, "einen Einser haben zu müssen, weil sie gelernt haben: Ein Zweier sortiert aus. Und Noten zeigten, wie "die Lehrperson mit dem Druck der Eltern umgeht – ob sie nachgibt und besser beurteilt".

Bildung wird vererbt

Im schlechtesten Fall landet ein Schüler, der in der Mittelschule besser aufgehoben wäre, im Gymnasium, und eine Schülerin, die das Zeug für die AHS hätte, in der Mittelschule. In der Regel geht die Tochter aus der Akademikerfamilie in die AHS und der Sohn von eingewanderten Arbeitern in die Mittelschule. Denn der Bildungsabschluss der Eltern beeinflusst die Schulwahl. Bildungschancen werden in Österreich immer noch weitervererbt. Das setzt sich später fort: Nur wenige wechseln von der Mittelschule in die AHS-Oberstufe – wenn, dann eher Akademikerkinder. Das zeigte eine Studie der Uni Wien im Vorjahr. Demnach gelinge es dem österreichischen Bildungssystem nicht, eine Benachteiligung nach sozialer Herkunft zu vermeiden.

"Die Bildungsschicht tut sich leichter, ihre Kinder in der Schule zu fördern. Die Volksschule verlangt teils viel Mitarbeit von daheim", sagt Schumacher. Wer einen Pflichtschulabschluss hat, tut sich eher schwer, dem Kind bei der Hausübung zu helfen. Das beeinflusst auch die soziale Durchmischung in den Klassen. "Der Stadtteil, in dem unsere Schule liegt, hat einen relativ hohen Migrationsanteil – aber unsere Schüler entsprechen nicht dieser Durchmischung", sagt Schumacher.

Hinter der Frage, in welche Schule die Kinder gehen sollen, steckt eine größere Frage: Sollte man sie wirklich so früh, nach vier Jahren, trennen? Immerhin ist es eine Entscheidung, die den weiteren Bildungsweg der Kinder stark beeinflusst – und auf der viel Druck für Neunjährigen liegt. Noch dazu zeigen sich die Begabungen und Interessen oft erst später. Einige Expertinnen und Experten sprechen sich deshalb seit Jahren für eine Gesamtschule für die Pflichtschuljahre aus. Dafür ist die SPÖ, dagegen die ÖVP.

Frühe Trennung

Schumacher fordert eine breite Debatte, angetrieben von einer Bürgerbewegung, wie Bildung aussehen soll und welches Ziel sie verfolgt. Sie befürchtet, dass die Zweiteilung in Gymnasien und Mittelschulen die Kluft in der Gesellschaft vorantreibe, weil Jugendliche dadurch abgehängt würden. "Alle sorgen sich, dass wir viele Jugendliche aus dem Schulsystem verlieren oder am Jobmarkt nicht vermitteln können, weil sie nicht so gut lesen können. Gleichzeitig schließen wir alle Türen und sorgen nicht dafür, dass alle auf ihren Platz kommen, weil wir zu früh trennen."

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) sieht das anders: "Aus anderen Staaten weiß man, dass Gesamtschulen nach der Primarstufe langfristig keinen Mehrwert bringen. Die Erhaltung der bunten Schullandschaft mit den Stärken der einzelnen Schularten ist ein kostbares Gut." Es sei "falsch, die Mittelschule als Schulart zweiter Ordnung zu sehen. Viele Kinder holen ihre Defizite rasch auf."

Dass Henry Schwierigkeiten haben könnte, im Unterricht mitzukommen, sorgt Mutter Heidrun, die sich auch Mittelschulen und Alternativkonzepte angesehen hat. Sollte er es nicht schaffen, sei das kein Drama. Heidrun habe gelernt, sich nicht "narrisch" machen zu lassen: "Letztlich hängt es von den Lehrern und der Klasse ab – da kann ich in jeder Schule Glück oder Pech haben." Schlussendlich werde er schon in der Schule landen, in die er passt. (Selina Thaler, 14.2.2023)