Die Nominierung von Lael Brainard durch den amerikanischen Präsidenten Joe Biden wird dem Insider zufolge bereits am Dienstag erwartet

Lael Brainard könnte womöglich den Posten der Direktorin des Nationalen Wirtschaftsrates (NEC) erhalten. Foto: REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Washington – US-Präsident Joe Biden will einem Insider zufolge die stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Lael Brainard, auf den Posten des Direktors des Nationalen Wirtschaftsrates (NEC) berufen. Brainard soll bereits am Dienstag für die höchste wirtschaftspolitische Position des US-Präsidialamts nominiert werden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Keine Stellungnahme des US-Präsidialamts

Brainard würde den NEC-Direktor Brian Deese ersetzen, der seinen Rücktritt angekündigt hat. Außerdem wird erwartet, dass der Biden-Vertraute Jared Bernstein Cecilia Rouse als Vorsitzende des Rates der Wirtschaftsberater ablösen wird, sagte der Insider. Rouse hat angekündigt, das Amt niederzulegen. Das US-Präsidialamt lehnte eine Stellungnahme ab. Die Agentur Bloomberg hatte zuerst über die Personalie berichtet.

Die an der renommierten Harvard-Universität promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin ist seit fast einem Jahrzehnt bei der Fed. Unter US-Präsident Barack Obama war sie als oberste Expertin für internationale Angelegenheiten im Finanzministerium tätig. Sie war Wirtschaftsberaterin des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton. (APA, 14.2.2023)