Nach Schwierigkeiten während der Pandemie will das Unternehmen wieder groß in den stationären Handel einsteigen

In den USA ist Amazon wieder bereit, sich auch dem stationären Lebensmittelhandel zu widmen. Foto: Imago/Zuma

Der E-Commerce-Riese Amazon will einem Zeitungsbericht zufolge sein angeschlagenes Lebensmittelgeschäft wiederbeleben. Das Unternehmen sei nun bereit, groß in den stationären Handel einzusteigen, zitierte die "Financial Times" am Montag Konzernchef Andy Jassy. Fehlende Normalität während der Pandemie habe dem Geschäftszweig Stolpersteine in den Weg gelegt. Amazon reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.

Anfang des Monats hatte Jassy noch angekündigt, die Expansion seiner Fresh-Supermärkte und kassenlosen Convenience-Stores zu pausieren, bis das passende Konzept gefunden sei. Vorerst hat Amazon einige Lebensmittelgeschäfte geschlossen und bestimmte Vermögenswerte wertberichtigt. Wie der Finanzchef des Unternehmens Anfang des Monats mitteilte, wurden im vierten Quartal 720 Millionen Dollar für solche Maßnahmen aufgewendet. (APA, 14.02.2023)