Noch authentischer – und manchmal ja fast furchteinflößend "nahe" – wird es, wenn eine in ein paar Wochen anstehende Wettkampfstrecke vorab auch am Bildschirm abgefahren werden kann. Als Film gibt es da längst etliche. Aber auch als Karte, also am Navi, kann das was. Auch wenn es "nur" Etappen sind: Das Ganze, die große Keule, kommt ja ohnehin früh genug. Und hoffentlich gilt dann immer noch: Draußen ist besser.