Zum Valentinstag eine Valentinsfolge. Davor gibt es aber noch alle Updates zur letzten Meisterschaftsrunde. Rapid musste sich knapp Sturm Graz mit 1:0 geschlagen geben. Die Austria konnte gegen Klagenfurt einen wichtigen Heimsieg holen und kletterte damit in die Top 6. Beide spielen hatten eines gemein: Es gab umstrittene VAR Entscheidungen. Auch Markus und Stefan diskutieren darüber. Auch die beiden Zweierteams haben getestet, darüber sprechen wir selbstverständlich auch und Markus und Stefan geben eine Einschätzung zur Frühjahrsperformance der beiden Teams ab. Die Austria Wien Frauen trainieren in der Türkei und zum Schluss der Folge gibt es noch Liebeserklärungen der beiden zum Valentinstag an die beiden Teams.

Frage der Woche

Wird dem VAR zu viel Platz in den Spieltags-Zusammenfassungen gegeben? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 14.2.2023)