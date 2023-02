Drogeriemarkt dm führt 2022 das Ranking der sympathischsten Marken an. Foto: APA/dpa/Uli Deck

Wien – Das Markt- und Meinungsforschungsinstituts Marketagent befragte wieder Österreicherinnen und Österreicher nach ihren Lieblingsmarken. Zum Einsatz kam dabei wieder das Tool Brand.Swipe, ermittelt wurden die vertrauenswürdigsten, innovativsten und authentischsten Marken. An der Spitze gab es eine Ablöse, und auf den Top-Plätzen finden sich auch einige Newcomer. Und: Heimische Marken punkten vor allem in puncto Vertrauenswürdigkeit und Authentizität, so ein Ergebnis.

Drogeriemarkt dm vor Duplo und Manner

Im aktuellen Sympathie-Ranking liegt nicht mehr – wie in den vergangenen Jahren – Süßwarenhersteller Manner vorne. 2022 setzte sich Drogeriemarkt dm an die Spitze. Auf Platz zwei schaffte es mit Duplo die längste Praline der Welt. 2019 war Duplo nicht einmal unter den Top 30 zu finden. Schnittenhersteller Manner reiht sich auf Rang drei ein. "Bei ihren Lieblingsmarken bleiben die Österreicherinnen und Österreicher alles in allem sehr bodenständig: Auf den vordersten Rängen finden sich hauptsächlich Lebensmittel- und Süßwarenmarken sowie Marken des alltäglichen Bedarfs", so Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent.

Das Elektrounternehmen Bosch schaffte den Einzug in die Top Ten. Knapp dahinter auf Platz elf liegt Vöslauer. Bei den Online- und Instant-Messaging-Medien hingegen setzt sich der Abwärtstrend weiter fort. Während Google, Youtube, Whatsapp und Wikipedia zu den Anfängen der Brand.Swipe-Erhebung Topbewertungen erreichten, sind diese Markten mittlerweile abgeschlagen und nicht mehr in den Top 30 vertreten.

Heimische Marken punkten vor allem in puncto Vertrauenswürdigkeit und Authentizität

In Sachen Authentizität und Vertrauenswürdigkeit sind es vorwiegend heimische Marken, die die Österreicherinnen und Österreicher laut Marketagent-Tool überzeugen können. Angeführt werden beide Rankings vom Österreichischen Roten Kreuz. Weitere Brands made in Austria, die sich in beiden Bewertungsdimensionen unter den 15 besten befinden, sind Wiener Zucker, ÖAMTC, Manner, Niemetz und Soletti. Der Titel für den höchsten Innovationsgrad geht an den südkoreanischen Tech-Giganten Samsung. Bosch legt auch in Sachen Innovationskraft eine Aufholjagd hin und erobert mit Rang drei erstmals einen Platz auf dem Treppchen. Komplettiert wird diese Top-drei-Liste von der dänischen Spielzeugmarke Lego.

Junge Zielgruppe

Der japanische Gaming-Gigant Nintendo schafft es im Innovationsranking der 14- bis 29-Jährigen auf den ersten Platz vor Streaminganbieter Netflix. Das Österreichische Rote Kreuz komplettiert die Top drei, gefolgt von Youtube. "Einerseits sind die Ergebnisse dieses Rankings sehr erwartbar: Es sind vor allem Brands aus dem Bereich Gaming, Social Media und Streaming, die bei Österreichs Jugend besonders gut ankommen. Andererseits gelingt es aber auch traditionellen heimischen Marken wie dem Österreichischen Roten Kreuz, Milka und Manner, die Gen Z von sich zu überzeugen", fasst Thomas Schwabl die Markenvorlieben der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen. (red, 14.2.2023)