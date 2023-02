Am Dienstag veröffentlichte Banksy Fotos eines neuen Werks. Foto: banksy / Instagram

Pünktlich zum Valentinstag postete der Street-Art-Künstler Banksy auf seinem Instagram-Account ein neues Graffiti, das offensichtlich Kritik an häuslicher Gewalt übt. Drei Fotos veröffentlichte der Brite, der seine Identität geheim hält, und gab somit seine Urheberschaft bekannt. Das Graffiti zeigt eine Frau in karierter Kleidung und typischer Frisur im Stil der 50er-Jahre, die mit Rüschenschürze und Putzhandschuhen als Hausfrau dargestellt ist.

"Valentine's day mascara": Die Spuren der Gewalt sind eindeutig. Der Frau fehlt ein Zahn, ein Auge ist blau geschlagen. Foto: Banksy / Instagram

Vor der besprayten Hausmauer steht eine echte Kühltruhe, in die sie gerade ihren mutmaßlichen Partner entsorgt. Von ihm sind nur noch seine Füße zu sehen, die scheinbar herausragen. Die Spuren der Gewalt sind eindeutig: Ihr fehlt ein Zahn, ein Auge ist blau geschlagen. Außerdem liegen Müll, eine leere Bierflasche und ein zerbrochener Plastiksessel am Tatort.

Zwei Nahaufnahmen zoomen quasi an das verletzte, aber lächelnde Gesicht der Frau heran. Mit "Valentine's day mascara" kommentiert Banksy sein neues Werk. Wo sich dieses genau befindet, ist noch unklar. In sozialen Medien wird vermutet, dass es in Margate in der südostenglischen Grafschaft Kent entstanden sein könnte.

Banksy stammt aus der westenglischen Stadt Bristol und greift in seinen Graffitis meist gesellschaftliche Missstände auf. Zuletzt hatte er mit einer Reihe von Bildern an vom Krieg zerstörten Häusern in der Ukraine für Aufsehen gesorgt. (red, 14.2.2023)