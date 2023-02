Wien – Laut einer aktuellen Trendanalyse von Deloitte wollen Unternehmen verstärkt in ihre Marketingmaßnahmen investieren. Ein besonderer Fokus liege dabei laut der Befragung auf dem Thema Nachhaltigkeit und neuen Technologien. Das Beratungsunternehmen Deloitte hat auf Basis einer Umfrage unter mehr als 1.000 Marketingverantwortlichen weltweit sowie qualitativer Interviews vier zentrale Marketingtrends für 2023 identifiziert.

Wachstum, Nachhaltigkeit, Kreativität

So wollen 75 Prozent der Marketingverantwortlichen – trotz finanziellen Drucks aufgrund der weltwirtschaftlichen Lage und der steigenden Inflation – auf Wachstum setzen und investieren in ihre Marketingmaßnahmen. Vor allem die Erschließung neuer Märkte sowie die Implementierung neuer digitaler Technologien sollen im Marketingbereich vorangetrieben werden.

Auch das Thema Nachhaltigkeit hat im Marketing hohe Priorität, so Deloitte. 85 Prozent der befragten Führungskräfte investieren hier vor allem in interne Maßnahmen. Einen weiteren Trend sieht das Beratungsunternehmen bei Kreativität als Schlüsselelement für Unternehmenswachstum. Laut Studie unterscheiden sich Betriebe mit starkem Wachstum vor allem durch ihr kreativitätsförderndes Arbeitsklima von weniger stark wachsenden Mitbewerbern.

Blockchain, Metaverse

Zwei Technologien sind laut Deloitte für Marketingbelange besonders vielversprechend: So planen 41 Prozent der befragten Marketingverantwortlichen, ihre Werbestrategien mit Blockchain zu stützen, und 84 Prozent wollen in den kommenden zwei Jahren die Erfahrungen aus dem Metaverse nutzen.

"In Krisenzeiten müssen Unternehmen optimieren und den Sparstift ansetzen. Die Kreativabteilungen trifft es dabei oft als Erstes. Dabei braucht es genau dann innovative Köpfe und starke Kommunikationskampagnen. Das scheinen die Unternehmen jetzt erkannt zu haben: Sie feilen intensiv an ihren Marketingstrategien und sind bereit, dafür auch Geld in die Hand zu nehmen", sagt dazu Marcus Riedler, Partner bei Deloitte Österreich. (red, 14.2.2023)