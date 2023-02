Als Taxilenker oder Taxilenkerin hat man es grundsätzlich nicht immer leicht, für einen 37-jährigen Fahrer endete sein Dienst im Sommer mit einem Armbruch und Prellungen. Foto: Karl Schöndorfer TOPPRESS

Wien – "Es war ein unglücklicher Moment", sagt Verteidiger Slaviša Žeželj in seinem Schlussplädoyer. "Eine falsche Entscheidung, die schwerwiegende Konsequenzen hatte", verweist er auf die Tatsache, dass Marko R., sein 28-jähriger Mandant, nun geschieden, arbeitslos, hochverschuldet und depressiv ist. Da er, wie der unbescholtene Angeklagte zugibt, am Morgen des 31. Juli in Wien-Favoriten einen Taxifahrer verprügelt und schwer verletzt hat.

Wie sich im Verlauf des Prozesses vor Richter Philipp Schnabel herausstellt, liegt aber nicht nur die Existenz des Angeklagten in Trümmern. Auch das Opfer ist über ein halbes Jahr später noch gezeichnet. "Ich bin nicht zum Taxifahren nach Österreich gekommen", verrät der 37-jährige gebürtige Iraner bei seiner Zeugeneinvernahme. Er kam nach Österreich, um sein Geigenspiel zu perfektionieren, und war erfolgreich – er gründete in Wien ein Orchester und gab Geigenunterricht. "Seit vier Monaten kann ich nicht mehr länger als zehn, 15 Minuten spielen", macht er deutlich, welche Konsequenzen der Bruch der Speiche seiner linken Hand durch den angeklagten Serben hatte.

Zwei Flaschen Whisky, 24 Flaschen Bier

R. selbst sagt, er habe nur noch bruchstückhafte Erinnerungen an den Vorfall. Nach der Arbeit sei er mit seiner damaligen Vorgesetzten und einer Freundin von ihr fort gewesen. "Erst in einem Club, wir haben zwei Flaschen Chivas Regal und 24 Heineken getrunken", behauptet er. Er selbst habe eine Flasche des schottischen Whisky geleert. "Dann waren wir noch woanders, ich weiß nicht mehr wo." Die Vorgesetzte bestellte via App ein Taxi, der zweifache Vater R. machte sich offenbar Hoffnungen auf den Austausch von Körperflüssigkeiten mit der jungen Frau und fuhr mit.

Beim Bezahlen hätten 50 oder 60 Cent gefehlt, meint der Angeklagte sich erinnern zu können, worauf es zum Streit mit dem Fahrer gekommen sei. "Wegen eines nicht besonders aufregenden Anlasses. Warum waren Sie so aggressiv?", will Richter Schnabel von R. wissen. "Ich wollte, dass er mich zum Bankomaten fährt, damit ich Geld abheben kann. Er hat sich geweigert. Dann hat er auch noch eine Zange aus der Mittelkonsole genommen und in meine Richtung gehalten. Die habe ich ihm draußen aus der Hand getreten", behauptet der 28-Jährige.

Offenbar männlichen Stolz verletzt

Dem stehen allerdings die Aussagen seiner Begleitung und des Taxilenkers entgegen. Demnach habe sich der Streit zunächst daran entzündet, dass R. nicht akzeptieren wollte, dass seine Vorgesetzte die Hälfte des Fuhrlohns begleichen wollte – und übrigens auch auf seine weitere Anwesenheit verzichtete. Daraufhin wollte der Angeklagte zunächst nicht zahlen, sondern in seinen rund 20 Minuten entfernten Heimatbezirk gebracht werden. Was der Fahrer ablehnte und ihn zum Verlassen des Fahrzeugs aufforderte.

Was danach passierte, ist von einer Anrainerin mit dem Mobiltelefon gefilmt worden und hat sich zu einem veritablen Youtube-Hit entwickelt. Auf der über sieben Minuten langen Aufnahme ist zu sehen, wie der Lenker die hintere Türe aufhält und R. ruhig und höflich auffordert auszusteigen. Kaum an der frischen Luft, beginnt der Angeklagte auf sein Gegenüber einzuschlagen und einzutreten – eine Zange kommt nicht vor. Das Opfer läuft weg, R. folgt ihm, bringt ihn zu Fall und prügelt auf den Liegenden ein.

Der jungen Frau gelingt es kurz, den Angeklagten wegzuziehen, worauf er zum Fahrzeug zurückgeht und den Außenspiegel abtritt. Anschließend verprügelt er nochmals den Lenker und versucht auch, einen anderen Mann, der dem Opfer zu Hilfe kommen wollte, zu schlagen. Erst als ihn seine Begleiterin kurz küsst, beruhigt R. sich halbwegs und verlässt die Szenerie, um sich zu seiner Familie zu begeben.

Zeuginnenvideo als Youtube-Hit

Als er nach einigen Stunden aufwachte, habe er von der Sache nichts mehr gewusst, beteuerte er. Dafür seine Gattin, die mittlerweile die Filmaufnahmen gesehen hatte und zu Recht eifersüchtig reagierte. "War das der Grund für die Scheidung?", fragt der Richter den Angeklagten. "Zu 99 Prozent", antwortet der. Auch an seinem Arbeitsplatz machte das Video die Runde – da dort ein Beziehungsverbot unter Angestellten vorgeschrieben ist, verlor R. zwei Wochen später seinen Job.

Der Verletzte will 12.000 Euro Schmerzensgeld und die finanzielle Abgeltung künftiger Folgen, das Taxiunternehmen 6.227,38 Euro Reparatur- und Entgeltfortzahlungskosten ersetzt bekommen. Da es kein ärztliches Attest gibt und von der Werkstatt nur einen Voranschlag, ist Verteidiger Žeželj lediglich bereit, 1.000 Euro Schmerzensgeld und 1.500 Euro Reparaturkosten anzuerkennen, der Rest muss auf zivilrechtlichem Weg eingeklagt werden. Welche Summe das Opfer am Ende erhält, bleibt offen – R. steht kurz vor der Privatinsolvenz.

"Er ist schon schwer bestraft"

"Er ist schon schwer bestraft", bittet der Verteidiger daher in seinen Schlussworten um ein mildes Urteil, R. nutzt die Gelegenheit des letzten Wortes, um sich zu entschuldigen und sein Bedauern für den Gewaltexzess auszudrücken. Dessen strafrechtliche Konsequenz: 18 Monate bedingte Haft. "Ein Zustand voller Berauschung ist nicht anzunehmen, da Sie zielgerichtet gehandelt haben und von den Zeugen auch nicht als volltrunken beschrieben wurden", begründet Schnabel seine Entscheidung. "Auch die selektive Erinnerung ist nicht ganz nachvollziehbar", zweifelt der Richter die angeblichen Gedächtnislücken an. Während der Angeklagte das Urteil akzeptiert, gibt der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft keine Erklärung ab, die Entscheidung ist daher nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 14.2.2023)