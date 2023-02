Egal ob Anfänger oder Profi, in den ersten Wochen wächst das Angebot an Spielen für die neue Hardware beachtlich

Alle Spiele in dieser Liste sind bereits erhältlich und werden zum Start oder ein paar Tage später für PS VR2 upgedatet. Foto: Capcom

Über 40 Spiele sollen in den ersten vier Wochen für die Playstation VR2 erscheinen. Das scheint zunächst sehr viel, der Neuheitsfaktor des Angebots liegt aber sehr stark vom Auge des Betrachters ab. Die meisten – um nicht zu sagen alle bis auf eines – sind Umsetzungen älterer Spiele, die es entweder bereits für die PS VR1 oder andere VR-Plattformen gab. Wem das egal ist, der darf bereits zum Start am 22. Februar aus dem Vollen schöpfen, wer sich Überraschungen erwartet, dessen Gesicht wird wohl eher lang als breit.

Große Spielesammlung

Egal ob Racing-Game, Städtebausimulation, Shooter oder Geschicklichkeitsspiel – an Spielen mangelt es bereits zum Start wahrlich nicht. Auch die Qualität ist durchwegs hoch, doch die Fähigkeiten der neuen Hardware werden nur selten ausgereizt, was an dem erwähnten Alter der meisten Titel liegt. Vergleicht man etwa den Herzeigetitel "Horizon: Call of the Mountain" mit dem Anfang letzten Jahres für die Oculus-Brillen erschienenen "Jurassic World Aftermath", liegen Welten dazwischen in Sachen Möglichkeiten und Optik.

In den folgenden Absätzen werden nun die Highlights der ersten Wochen besprochen, einen Großteil davon konnte DER STANDARD bereits vorab testen. Spiele wie "Gran Turismo 7" oder "Resident Evil: Village" werden aber erst am Release-Tag der neuen Hardware mit einem Update versehen – zu diesen zwei Titeln werden wir in jedem Fall Eindrücke nachliefern. Erste Meinungen, die man von diversen Vorabspielsessions schon im Netz lesen kann, zählen allerdings beide Titel jetzt schon zu den erklärten Highlights der neuen Hardware. "Horizon: Call of the Mountain" findet sich nicht in dieser Liste, da wir dem wohl wichtigsten Titel der PS VR2 einen eigenen Artikel widmen.

Preislich liegen die Spiele meist zwischen 20 und 50 Euro, je nach Produktionsaufwand und Bekanntheit der Marke. Manche Preise finden sich aktuell leider noch nicht im Playstation-Store.

Wichtiger Hinweis

Wer glaubt, er könne ohne Probleme seine alte PS-VR1-Bibliothek anzapfen, der irrt. Jedes Spiel muss an die neue Hardware angepasst werden. Große Titel wie "Beat Saber" werden das mit Sicherheit tun, andere, etwa "Star Wars: Rogue Squadron" oder "The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 1", sind noch nicht bestätigt. Hier gilt es in jedem Fall, die Augen nach Updates offen zu halten.

Highlights zum Start

No Man's Sky

Es war ein furchtbarer Start, den das Entdeckungsspiel "No Man's Sky" 2016 auf der Playstation 4 und auf dem PC hingelegt hat. Zu groß angekündigt, zu viele spielerische Fehler – schnell war der Hype um das Open-World-Game, in dem man nahtlos von Planet zu Planet fliegen kann, verflogen. Doch die Entwickler von Hello Games gaben nicht auf, lieferten immer wieder Verbesserungen nach und machten das Spiel so überraschend zu einem beliebten Dauerbrenner.

Auf PS VR1 war das Spiel aufgrund technischer Unzulänglichkeiten allerdings weiterhin unspielbar. Dies gehört mit der neuen Brille endlich der Vergangenheit an. Ähnlich wie schon die letzten Jahre über auf dem PC, kann man jetzt auch auf der Playstation in beeindruckender Optik und mit Weitsicht in Raumschiffe steigen, das All bereisen und Planeten entdecken.

An dem aufwendigen Sammelkonzept des Spiels, das die Spielerin beziehungsweise den Spieler immer wieder zu langen Reisen zwingt, um nötige Rohstoffe zu finden, hat sich natürlich nichts geändert. Wer allerdings viel Zeit mitbringt und eine Affinität zu Weltraumspielen verspürt, der findet mit "No Man's Sky" das passende Game.

Preis: circa 40 Euro

What the Bat?

Heute schon geschmunzelt? "What the Bat?" wird den Spielerinnen und Spielern mit Sicherheit ein solches auf den Mund zaubern. Beim simplen Geschicklichkeitsspiel, bei dem man statt Händen zwei Baseballschläger zur Verfügung hat, muss man Bälle auf Trophäen schießen, Papierflieger steigen lassen und sich die Zähne putzen. Die unterschiedlichen Levels laden zum Herumalbern ein, und der blaue Elefant, der immer wieder auftaucht, ist irgendwie drollig und gruselig gleichzeitig. Wirklich lange ist das Erlebnis nicht, aber der unkomplizierte Spaß sollte jedem VR-interessierten Besuch einmal gezeigt werden.

Preis: noch nicht bekannt

Foto: Drool

Thumper

Die meisten werden das rhythmische Actionspiel "Thumper" sicher schon kennen, ist es doch bereits 2016 erschienen und war zudem schon für PS VR1 verfügbar. Für die neue VR-Hardware gibt es nicht nur ein kostenloses Update, sondern auch spürbare Kopfvibrationen, die das Spielgefühl sogar noch intensivieren. Wer Hochschaubahnen mag, bunte Farben und ein intensives VR-Erlebnis, der findet hier sein Zuhause.

Preis: circa 20 Euro

After The Fall

Während in VR vor allem Spiele für Solisten massenhaft vorhanden sind, findet man kooperative Erfahrungen nur punktuell. "After The Fall" ist eine davon. Der intensive Koop-Shooter kann mit zu vier Spielern bestritten werden. Gemeinsam kämpft man sich durch Horden an Zombies in einer dystopischen Version von Los Angeles. Das bereits im Dezember 2021 erschienene Spiel von Vertigo Games gibt es mittlerweile für alle gängigen VR-Plattformen. Das Update für PS VR2 unterstützt unter anderem das haptische Feedback der Sense-Controller. Für Besitzer des Spiels ist das Update übrigens kostenlos.

Preis: circa 40 Euro

In "Townsmen VR" darf man Gott spielen. Foto: Handy Games

Townsmen VR

Göttersimulationen haben mit Spielen wie "Populous" oder "Black & White" eine lange Tradition. "Townsmen VR" transportierte diese Erfahrung letztes Jahr erstmals in VR und wird ebenfalls zum Start von PS VR2 erhältlich sein. Basierend auf der mehrteiligen Serie für PC, darf man sich in dieser recht simplen Aufbausimulation mit seinen göttlichen Händen in den Bau einer Stadt einmischen.

Wie in "Siedler" laufen kleine Arbeiter herum, bauen Häuser und sammeln Ressourcen. Als Spieler kann ich im wahrsten Sinne des Wortes eingreifen und so Wege verkürzen oder gekenterte Schiffe retten. Aufgaben werden langsam, aber sicher komplexer, wirklich stressig wird es allerdings nie. Erst wenn es zu Kämpfen kommt, sollte man die Steuerung schon intus haben, um seine Gefolgschaft wirksam schützen zu können.

"Townsmen VR" ist eine wunderbare Interpretation einer VR-Idee, die der richtigen Zielgruppe mit Sicherheit viel Spaß machen wird.

Preis: circa 40 Euro

Cities VR – Enhanced Edition

Am Release-Tag der neuen Hardware darf man bereits in die Städtebausimulation "Cities VR" eintauchen. Auch dieser Titel ist nicht neu, wurde aber für die PS VR2 um einige grafische Verfeinerungen und ein paar neue Bauelemente erweitert. Das Spiel selbst ist eine simplifizierte VR-Umsetzung des bereits vor acht Jahren veröffentlichten, aber sehr erfolgreichen "Cities Skylines". Vorteil der virtuellen Erfahrung: Man kann selbst durch die selbstgebaute Stadt wandern. Sonst gibt es aber wenige Vorteile durch VR. Ambitionierte Städtebauer bleiben beim Original.

Preis: circa 30 Euro

Foto: Meta

Jurassic World Aftermath

Sollte es nach den zuletzt fabrizierten "Jurassic World"-Kinofilmen noch Fans der Materie geben, dann können sich diese im Februar in einen storytechnischen Seitenstrang der Leinwandvorbilder werfen. Als Hacker Sam stürzt man mit seinem Flugzeug auf der Saurier-Insel Isla Nublar ab und muss sich ab diesem Zeitpunkt mit den prähistorischen Wesen herumschlagen. Im Mittelpunkt des im Comicstil gehaltenen Abenteuers stehen allerdings Puzzles, die mit diversen Werkzeugen gelöst werden müssen.

Das kurze und lineare Spiel ist weder besonders fordernd noch besonders abwechslungsreich. Meist versteckt ihr euch vor den zu starken Widersachern und schleicht dann an diesen vorbei. Ach ja, auch dieser Titel ist ursprünglich vor mehr als zwei Jahren erschienen.

Preis: noch nicht bekannt

Kayak VR Mirage

Ein Überraschungshit in VR-Gefilden war im Sommer 2022 das Spiel "Kayak VR Mirage", in dem man – richtig geraten – in einem Kajak sitzt. In verschiedenen Umgebungen, entweder der Antarktis, Australien oder Norwegen, darf man die Welt einfach nur erkunden oder in einem Rennen gegen andere antreten. Besonders beeindruckend ist vor allem die Optik, die sicher zu den Highlights zum Start der PS VR2 zählt. Auch die Physik, wenn man einen rauschenden Fluss entlangpaddelt, weiß sportbegeisterte Spielerinnen und Spieler zu begeistern. Wer zudem die Paddelbewegung richtig ausführt, hat mit dem Game gleich ein gutes Sportprogramm.

Preis: circa 24 Euro

Moss & Moss: Book 2

Zwei sehr niedliche Spiele erwarten VR-Begeisterte mit "Moss" und der Fortsetzung "Moss: Book 2". In dem Actionspiel übernimmt man die Rolle einer kleinen Kampfmaus, die nach und nach mehr Fähigkeiten erlernt. Man selbst übernimmt die Rolle einer helfenden Macht, die etwa im Weg liegende Steine auf die Seite schiebt oder Gegner in ihrer Bewegung einschränkt. Die Maus bewegt sich von Bildschirm zu Bildschirm, jeder steht für ein kleines Rätsel, bei dem man den Weg nach draußen finden muss. Dazwischen wird gekämpft und gesprungen. Das alles funktioniert sehr eingängig und macht auch durchaus Spaß. Wer die Titel noch nicht kennt, wird wohl viel Spaß damit haben – Kenner der Materie hätten sich für den PS-VR2-Start wohl lieber einen dritten Teil gewünscht.

Preis: im Bundle circa 40 Euro

Foto: Vankrupt Games

Pavlov VR

Auch nicht ganz neu, aber dennoch spannend, ist "Pavlov VR". Der an "Counterstrike" angelegte Shooter zählt seit 2016 zu den beliebtesten Multiplayer-Spielen in virtuellen Welten. Demnächst dürfen auch Playstation-Spieler loslegen und teambasiert Bomben legen oder eben entschärfen. Vor allem das schnelle, präzise Gameplay und das gute Waffenfeedback machen "Pavlov VR" zu einem sehr starken Titel – vor allem für VR-Veteranen, die mit dem schnellen Gameplay zurechtkommen.

Preis: noch nicht bekannt

Foto: Cloudhead Games

Pistol Whip

Knappe vier Jahre alt ist "Pistol Whip". In dem abstrakten Shooter muss man im Takt seine Feinde ausschalten, was visuell durch zahlreiche Effekte begleitet wird. "Beat Saber" mit Schusswaffen, könnte man sagen. Da das Spiel bereits für die PS VR1 erhältlich war, werden sich Besitzer des Spiels über die Tatsache freuen, dass dieser Titel ein kostenloses Update auf die neue Hardware erhält.

Preis: circa 30 Euro

Star Wars: Tales from the Galaxys Edge

Eines der Highlights, zumindest für "Star Wars"-Fans, dürfte "Tales from the Galaxys Edge" sein. Der Titel, der Ende 2020 für diverse VR-Plattformen erschien, findet im Februar auch seinen Weg auf PS VR2. Mit Blaster und Werkzeug bewaffnet, muss man zuerst seinen Transporter verteidigen und dann auf diversen Planeten sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Am Ende darf sogar ein Lichtschwert geschwungen werden. Technisch ist das Spiel in Ordnung, wirkliche Höhepunkte sind die vielen kleinen Gadgets und die dynamischen Kämpfe.

Preis: noch nicht bekannt

Foto: Pontoco

The Last Clockwinder

Ein Puzzle-Game der entspannten Art wartet mit "The Last Clockwinder" auf uns. Als junge Frau Jules gilt es, den namensgebenden Glockenturm zu reparieren. Mit zwei magischen Handschuhen ausgestattet, gilt es, Objekte richtig zu positionieren und mithilfe von Roboterklonen mehrere Prozesse gleichzeitig zu starten. Wie so viele andere Spiele ist auch dieses nicht neu, sondern bereits seit Juni 2022 für diverse VR-Plattformen erhältlich.

Preis: noch nicht bekannt

Foto: Devolver Digital

Tentacular

Als Tentakelwesen hilft man in einer bunten Comicwelt den Einwohnern eines Inselstaates, die Hintergründe einer geheimnisvollen Energiequelle zu untersuchen. 50 Puzzles müssen dafür gelöst werden, zumeist durch den eleganten Einsatz der verfügbaren Tentakelarme. So hebt man Bewohner von A nach B, wirft Container gezielt auf einen Schrottplatz oder baut geschickt Türme auf. Das alles erfordert ein wenig Tentakelspitzengefühl, geht mit einiger Übung aber gut von der … Hand. Kein Must-have, aber ein lustiger Zeitvertreib für zwischendurch.

Preis: circa 25 Euro

Fazit

Wer noch keine Berührungspunkte mit VR hatte, der wird sich bei dem Angebot sehr wohl fühlen. Kenner der Materie vermissen abseits von "Horizon" große Neuheiten. Updates für Kracher wie "GT 7" sind willkommen, aber daneben finden sich wenige Zugpferde für die neue Hardware. Schade, denn technisch wird punktuell gezeigt, was möglich wäre – beziehungsweise was in den nächsten Jahren möglich sein wird. (Alexander Amon, 16.2.2023)