Zeigt mit kartographischer Unterstützung auf, wo u.a. die Presswerke der staatlichen Firma Jugoton zuhause waren: Gottfried Waldhäusl, Landesrat, bei der Arbeit. Foto: APA / Helmut Fohringer

Erst kürzlich hat der FPÖ-Politiker Gottfried Waldhäusl, als Landesrat asylzuständig für Niederösterreich, sein Augenmerk auf die Bundeshauptstadt gerichtet. Wien liegt, wie jeder weiß, dem Kuenringerland inmitten, als wäre es sein wild pochendes Herz. Waldhäusls Sorge ist umso uneigennütziger, als er zwar ein streitbarer Freund hoher, mit Stacheln gespickter Zäune ist. In Wien, wo nach seiner unbeleckten Meinung Sodom und Gomorrha herrschen, hat er nicht das Geringste zu bestimmen.

Waldhäusls Idee bestand bekanntlich darin, Jugendlichen wegen ihrer ausländischen Abstammung das Recht aufs Hiersein abzusprechen. Als Babyboomer wurde ich in den Jahren der Reformära Kreisky immer wieder mit sogenannten "Gastarbeitern" konfrontiert: Bürgern des damaligen Jugoslawiens. Meine Mutter erklärte mir, dass die unzähligen Bauvorhaben, die die Regierung Kreisky wälzte, ohne fleißige Hilfe von auswärts nicht zu bewältigen gewesen wären.

Der erste dieser Zuzügler, den ich persönlich kennenlernte, war der Vater meines liebsten Klassenkollegen, ein wollbärtiger Ingenieur aus Slowenien, der in meinen Halbwüchsigen-Ohren ein rührend unbeholfenes Deutsch sprach. "Bogumils" freundliche Statur wuchs für mich ins Kolossale, als er seinem Sohn Sascha und mir stapelweise Schallplatten des staatlichen Labels Jugoton aus Ljubljana mitbrachte.

Kostengünstig und dick

In Titos Vinylwerken wurden nicht nur einheimische Acts, sondern auch kostengünstig Scheiben von Deep Purple oder Kraftwerk in Lizenz gepresst. Die Cover aus hartem, sozialistischem Karton waren authentisch, wenn auch stark verblichen. Die Platten selbst glichen Schneidbrettern, sie steckten, luftig verpackt, in Plastiksäcken. Wie von Zauberhand behext begannen sie nach wenigen Umläufen zu knistern wie riesige Sonnwendfeuer.

Ich habe Deep Purples Auftritte in Osaka und Budokan immer als Geprassel wahrgenommen: Meiner ehrlichen Begeisterung tat dies nicht den geringsten Abbruch. Ich hielt mich schadlos, indem ich den Lautstärkeregler kräftig betätigte. Der Wumms, den Deep Purple dadurch entwickelten, hätte jedes Waldhäusl zum Einsturz gebracht. (Ronald Pohl, 15.2.2023)