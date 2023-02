Friedrich Dragon 2004 bei einer Verhandlung gegen ein Mitglied der Familie Dichand. Foto: Robert Newald

Wien – Friedrich Dragon, über 42 Jahre Chefredakteur der "Kronen Zeitung" bis zu einem Zerwürfnis mit Hans Dichand, ist tot. Er starb nach STANDARD-Informationen am Dienstag mit 93 Jahren. Dragon, Spitzname "Bibi", prägte als operativer Chefredakteur und Autor der meisten "Krone"-Schlagzeilen Österreichs meistgelesene und von der Politik meistgefürchtete Tageszeitung.

Hans Dichand warf Dragon 2001 im Streit darüber, ob sich sein Sohn Christoph Dichand als Chefredakteur eigne, hinaus. Dichand wollte seinen Sohn einsetzen, die deutschen Hälfteeigentümer der "Krone", die Funke-Gruppe, legten sich dagegen quer. Dragon wurde später für einige Jahre Bevollmächtigter der Funke-Gruppe in Österreich und bei der "Krone".

"Die dritte Kraft" in Österreich

Friedrich Dragon wurde am 2. August 1929 in Krems geboren. Er studierte Anglizistik und Zeitungswissenschaften. Von 1959, als Hans Dichand die "Krone" mit Kurt Falk wiedergründete, bis 2001 war er Chefredakteur von Österreichs größtem Kleinformat. Gefürchtet von der Politik spätestens ab den späten 1960ern, als die "Krone" zur reichweitenstärksten Tageszeitung des Landes aufgestiegen war – zeitweise gelesen von bis zu 45 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren.

Jedenfalls bis zur Machtergreifung Jörg Haiders in der FPÖ 1986 "waren wir die dritte politische Kraft", erinnerte sich der langjährige Chefredakteur "Bibi" Dragon. Danach pflegten Haider und "Krone" lange den politischen Paarlauf. Das Massenblatt mit Gespür für Massenausdünstungen (so der langjährige ORF-General Gerd Bacher) der Österreicherinnen und Österreicher und die rechtspopulistische Politik der FPÖ spielten perfekt zusammen.

"Verjagt wie einen Hund"

Schon 2001 hatte der damalige Herausgeber, Hauptgeschäftsführer, Hälfteeigentümer und Chefredakteur Hans Dichand seiner Redaktion angekündigt, sein Sohn Christoph Dichand werde von ihm den Job des Chefredakteurs übernehmen. Das war nur eine Woche nachdem er Friedrich Dragon, Jahrzehnte Chefredakteur und Blattmacher und Freund der Familie, hinausgeworfen hatte, "verjagt wie einen Hund" nannte das Dragon. Dragon, zunehmend mit dem "Krone"-Boss zerkracht, hatte Christophs Qualifikation für den Job hinterfragt.

Das dürfte der Grund für den Hinauswurf gewesen sein, den Anlass für den Bruch bot ein "Krone"-Aufmacher. Der damals 80-jährige Dichand warf dem Gefährten vor, "eine Art geheime Redaktionskonferenz veranstaltet zu haben, um Dichand auszuschalten", berichtete Dragon später. Dichand soll Dragon hinausgeworfen haben mit den Worten: "Verschwinde. Verschwinde. Du bist entlassen, verschwinde endlich."

Statthalter der Funke-Gruppe

Dragon kehrte als Statthalter der Funke-Gruppe (damals noch WAZ-Gruppe) ins Unternehmen zurück, bis 2007 noch war er von den "Krone"-Miteigentümern eingesetzter Prokurist. In diesen Jahren tobte der erbitterte Streit der "Krone"-Eigentümer noch öffentlich – mit Streitgesprächen in der "ZiB 2" eines damaligen Funke-Eigentümers, der Dichand live an seine "Endlichkeit" erinnerte.

Der Streit entzündete sich an Dichands Nachfolgewunsch Christoph Dichand, in dem sich der "Krone"-Gründer schließlich durchsetzte: 2003 machte er ihn zum Chefredakteur, 2010 ernannte er ihn kurz vor seinem Tod am 17. Juni zum Herausgeber. Christoph Dichand ist auch heute Herausgeber und Chefredakteur der "Krone" sowie Eigentümervertreter der Familie für ihre 50 Prozent an der "Krone".

Der Streit der "Krone"-Eigentümer dauert bis heute an: Es geht um Vorrechte der Dichands wie garantierte Gewinne unabhängig vom Geschäftsgang der "Krone", für die die Mitgesellschafter Funke und inzwischen René Benko nötigenfalls aufkommen müssen. Und es geht um das Sagen in der Redaktion. (fid, 14.2.2023)