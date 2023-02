Es gibt Tage, an denen mehr Personen als üblich um gewisse Besprechungstische herumschleichen

Ein kurzer Blick ins Archiv scheint mir zu bestätigen, dass sich DER STANDARD bei der nunmehr alljährlich auftauchenden medialen Anti-Bürokuchen-Kampagne eher zurückhält: Schön blöd wären wir, wenn wir die fleißigen Meisterbäcker und Meisterbäckerinnen in der Redaktion vergrämen würden! Es gibt tatsächlich Tage, an denen mehr Personen als üblich um gewisse Besprechungstische in unserem weitläufigen Newsroom herumschleichen. Dass das außenpolitische Ressort inzwischen Kameras installiert hat, ist jedoch definitiv unwahr.

Wie soll man es mit dem Bürokuchen halten? Foto: Getty Images

Die meisten Warnrufe zu den physischen und psychischen Folgen des Bürokuchens kommen aus Großbritannien, in der Tat als Backland berühmt. Weil andere kulinarische Traditionen schwächer ausgeprägt sind und der Kochlöffel der Nation, Jamie O., pleite ist? Die Unkenrufe im International Journal of Workplace Health Management vergleichen die Auswirkungen von süßem Gebackenen im Büro jedenfalls mit "Passivrauchen". Ich hatte bei den wabernden Düften ja eher an Aromatherapie gedacht.

Im Ernst, klar ist es nicht gut, wenn die Liebe, die einem Chefe oder Chefiza vorenthält, mit Zucker kompensiert wird. Gewarnt wird auch vor dem sozialen Druck: Wer nicht mitfrisst, ist ein Klassenfeind oder so. Wer es tut, ist undiszipliniert. Alles wahr. Aber wir sind auf der Welt, um komplexe soziale Aufgaben zu lösen. Bürokuchen ist ein Beitrag zur Charakterbildung. (Gudrun Harrer, 15.2.2023)