Außerdem eine Reportage über Long Covid sowie Dokumentationen über den Kleider-Müll und das Erdbeben in der Türkei und in Syrien

Tanzt zu Bob Dylans "It Ain’t Me, Babe": Marion Cotillard (links) in "Ismaels Geister". Charlotte Gainsbourg schaut zu. Arte, 20.15 Uhr. Foto: Why Not Productions / Jean-Claude Lother

19.40 REPORTAGE

Re: Long Covid und kein Ende – Die unheimliche Krankheit Auch im vierten Jahr der Corona-Pandemie gibt Long Covid der Wissenschaft weiterhin Rätsel auf. Patientinnen und Patienten, die unter den Langzeitfolgen einer Covid-19-Infektion leiden, sind weitestgehend auf sich allein gestellt. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATIONEN

Dok 1: Kleider machen Müll – Von der Stange auf die Halde 221.800 Tonnen Kleidung landen in Österreich jedes Jahr im Müll. Während ein Großteil davon verbrannt wird, machen sich tausende Tonnen unserer gut gemeinten Kleiderspenden auf eine weite Reise Richtung Äquator. Lisa Gadenstätter reist ihnen nach und betreibt Ursachenforschung. Danach geht es um 21.05 Uhr in Schmutzige Wäsche um den Umweltkiller Mode, gefolgt um 21.55 Uhr von der Doku Der Mode-Wahnsinn über Fast-Fashion in Österreich. Bis 22.45, ORF 1

20.15 DRAMA

Ismaels Geister (Les fantômes d’Ismaël, F 2017, Arnaud Desplechin) Regisseur Ismael (Ma thieu Amalric) hat nicht nur mit einer Schaffenskrise zu kämpfen: Obwohl er mit Astrophysikerin (Charlotte Ginsbourg) zusammenlebt, ist er von seiner vor 20 Jahren verschwundenen Exfrau (Marion Cotillard) besessen. Als diese auftaucht, geraten die Dinge vollends in Verwirrung. Allein schon, wie Cotillard zu Bob Dylans It Ain’t Me, Babe tanzt, macht Arnaud Desplechins formidabel besetztes, filmisches Spiegelkabinett sehenswert. Bis 22.25, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Türkei und Syrien – Chaos nach dem Erdbeben Reporterin Vanessa Böttcher hat im Katastrophengebiet Rettungstrupps begleitet und miterlebt, wie schwierig es ist, Hilfe zu leisten, wenn nichts mehr funktioniert. Um sogenannte Weißhelme, eines der wenigen Rettungsteams, die im Erdbeben gebiet Syriens Hilfe leisten können, geht es um 23.05 Uhr in Aleppo – Helfende Helden. Bis 0.00, ORF 2

23.10 LIEBESPARABEL

Körper und Seele (Teströl és lélekröl, H 2017, Ildikó Enyedi) Der introvertierte Finanzdirektor eines Schlachthofs (dargestellt von Géza Morcsányi) und eine scheue Qualitätsprüferin (Alexandra Borbély) entdecken, dass sie denselben Traum teilen. Eine unbeholfene Annäherung beginnt. Von der ungarischen Regisseurin Ildikó Enyedi mit feinem Humor inszeniert und 2017 bei der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. Bis 1.00, 3sat

0.25 ROADMOVIE

303 (D 2018, Hans Weingartner) Mit dem titelgebenden Wohnmobil bricht die schwangere Studentin Jule (Mala Emde) von Berlin auf in Richtung Portugal, um den Kindsvater zu treffen. Bald mit an Bord ist der gleichaltrige Student Jan (Anton Spieker), der in Nordspanien seinen biologischen Vater kennenlernen will. Liebesfilm von Hans Weingartner (Die fetten Jahre sind vorbei), der sich in langen Gesprächen "on the road" zwischen Anziehung und Abstoßung entfaltet. Bis 2.25, BR