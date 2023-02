Linz/Wien – Die Plattform "Wir EMUs" brachte nach eigenen Angaben eine Beschwerde bei der KommAustria gegen den ORF ein. Der Grund: Der ORF habe "in mehreren Produktionen die Zahl und Schwere der Nebenwirkungen nach mRNA-Impfungen stark verharmlost", so die Initiatoren, darunter etwa Infektionsepidemiologie Martin Haditsch oder MFG-Anwalt Georg Prchlik. Die Beschwerde würde von mehr als 900 Menschen unterstützt, so die Plattform in einer Aussendung.

Die Berichterstattung des ORF habe "den Eindruck grober Irreführung und Verharmlosung erweckt. Anstelle den gesetzlichen Vorgaben zu Objektivität und allumfassende Recherche zu folgen, wird unreflektiert das Regierungsnarrativ der 'sicheren und geprüften' Impfstoffe wiedergekäut", kritisieren die Beschwerdeführer, der ORF berichte nicht ausgewogen und faktenbezogen, sondern einseitig und verharmlosend. Die KommAustria bestätigt, dass eine derartige Beschwerde vorliegt, sie befindet sich derzeit im Stadium der Prüfung. (red, 14.2.2023)