Wenn das Entwicklerteam seine ambitionierten Pläne umsetzen kann, sollten auch gemeinsame Besenflüge möglich werden. Screenshot: Hogwarts Legacy

Vor einer Woche ist mit "Hogwarts Legacy" das langerwartete Open-World-Abenteuer rund um die legendäre Zauberschule aus dem "Harry Potter"-Universum gestartet. Insgesamt wurde das Spiel bisher in Rezensionen recht positiv aufgenommen, auch wenn die PC-Version bei einigen Käufern mit Abstürzen für Unmut sorgte.

Wer gehofft hat, mit Freundinnen und Freunden in den schottischen Highlands Abenteuer zu erleben, geht allerdings leer aus. Denn der Titel ist ein reines Solospieler-Abenteuer. Und die Entwickler von Avalanche haben bislang noch keine Pläne angekündigt, daran etwas ändern zu wollen. Müssen sie vielleicht aber auch gar nicht. Denn es arbeiten bereits die Modder des "Together Team" an einer Mehrspieleroption namens "Hogwarp".

Funktionsfähiger Prototyp

Bei dessen Umsetzung wurden bereits beachtliche Fortschritte erzielt, denn es gibt schon eine funktionierende Testversion, mit der sich zwei Spieler gemeinsam zumindest im selben Kartenabschnitt herumbewegen können. Das funktioniert trotz unterschiedlicher Ingame-Tageszeit der beiden Teilnehmer, wie ein Video zeigt. Zu sehen ist aber ebenfalls, dass es dabei noch zu Performance-Einbrüchen kommt.

The Together Team

Dass so schnell eine Testversion von Hogwarp veröffentlicht wurde, liegt aber nicht nur daran, dass das Entwicklerteam, das bereits "Skyrim Together" umgesetzt hat, über reichlich Erfahrung verfügt. Zum Glücksfall wird der Umstand, dass man schon zuvor an einem Multiplayer-Projekt für das Katzenabenteuer "Stray" getüftelt hat.

Und das nutzt die exakt selbe Version der Unreal Engine (4.27.2), was eine schnelle "Portierung" erlaubt hat. Gegenüber "PC Gamer" erklärt man, dass man langfristig anstrebt, "Hogwarts Legacy" komplett kooptauglich für bis zu acht Spieler zu machen, sodass man das Game als Gruppe gemeinsam durchspielen kann. Noch ist aber unklar, ob sich das in diesem Umfang tatsächlich realisieren lässt.

Öffentliche Version folgt

Derzeit steht der Zugriff für die Testversion nur Nutzern offen, die die Arbeit des Modder-Teams auf Patreon finanziell mit zumindest zehn Euro pro Monat unterstützen. Jedoch soll noch im Februar eine Version bereitgestellt werden, die von jedem kostenlos verwendet werden kann. (gpi, 15.2.23)