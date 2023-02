Ganz oben wird die Luft dünn, auch in der Österreich Werbung. Der von Wirtschaftsministerium und Wirtschaftskammer getragene Verein sucht eine neue Spitze, weil die derzeitige ÖW-Chefin Lisa Weddig Ende März vorzeitig geht. Foto: region villach tourismus / michael stabentheiner

Das Rennen um den Topjob in der Österreich-Werbung (ÖW) geht ins Finale. Mittwoch und Donnerstag finden die Hearings der Kandidaten und Kandidatinnen statt, die es auf die Shortlist geschafft haben; es sind acht – mehrheitlich Männer. Noch diese Woche soll feststehen, wer die von Wirtschaftsministerium (75 Prozent) und Wirtschaftskammer Österreich (WKO; 25 Prozent) finanzierte ÖW in den nächsten fünf Jahren leitet.

Notwendig geworden ist die Suche durch den überraschenden Rückzug von Lisa Weddig. Die vormalige Chefin von Tui Österreich ist erst mit Juni 2021 als Nachfolgerin von Petra Stolba installiert worden. Stolba, die 15 Jahre an der Spitze der ÖW stand und noch einiges realisieren wollte, ist ziemlich unsanft hinausgedrängt worden.

Weddig zurück nach Deutschland

Der Vertrag von Weddig wäre bis 2026 gelaufen. Vorigen November bat sie um vorzeitige Auflösung, sie wolle in ihre Heimat Deutschland zurück, hieß es zur Begründung. Weddig, der nach dem Rückzug ihrer "Erfinderin" Elisabeth Köstinger (ÖVP) aus der Politik der Rückhalt fehlte, um Vorhaben mit Nachdruck umsetzen zu können, sicherte zu, bis 31. März 2023 die Geschäfte noch weiterzuführen.

Gut 30 Interessenten haben sich für den Topjob beworben. Weddig hat etwa 150.000 Euro brutto verdient, das Gehalt sei Verhandlungssache, wird im Tourismusstaatssekretariat betont. Was aber sollte die fragliche Person an der Spitze der ÖW in erster Linie können?

"Starke Führungspersönlichkeit"

"Gesucht wird eine starke Führungspersönlichkeit mit langjähriger Managementerfahrung, konkret mehrjähriger Führungsverantwortung im Tourismus sowie Personal- und Budgetverantwortung in der Geschäftsführung oder auf vergleichbarer Ebene." Das stand im Ausschreibungsprofil.

Als weitere Anforderungen wurden Erfahrung mit nationalen und internationalen Marketing- und Kommunikationsstrategien, hohe Affinität zu digitalen Trends und Entwicklungen sowie "Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit dem österreichischen Tourismussystem" angeführt.

Und, last but not least: Die ÖW sollte verstärkt in Richtung Digitalisierungs- und Innovationsplattform für den Tourismus weiterentwickelt werden.

"Diplomatisches Gespür nötig"

Was meinen Praktiker? "Der Job als ÖW-Chef oder ÖW-Chefin ist ohnehin schwierig. Es gibt neun Bundesländer, die alle ihre eigenen Interessen verfolgen," sagt die frühere Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung und Eigentümerin des Boutiquehotels Stadthalle in Wien, Michaela Reitterer. Die Person an der Spitze der ÖW müsse "diplomatisches Gespür" haben, um die unterschiedlichen Befindlichkeiten zu erkennen, aber auch stark genug sein, um übergeordnete Interessen überzeugend durchsetzen zu können. "Ein echter Wunderwuzzi", wobei Reitterer kein Hehl daraus macht, in dieser Rolle gerne wieder eine Frau zu sehen.

Ausschlaggebend für den Erfolg ist für Oliver Fritz, Tourismusexperte des Wirtschaftsforschungsinstituts, "ob der oder die ÖW-Chefin mit den Bundesländern und den Tourismusorganisationen gut kann". Das sei neben anderer Führungskompetenz das Um und Auf.

"Viel Reibungsfläche"

Auch Andreas Reiter, der als Zukunftsforscher viel mit touristischen Themen zu tun hat, sieht an der Schnittstelle Bundesländer-ÖW viel Reibungsfläche, die abgeschabt gehört. "Die fragliche Person sollte wissen, wie Destinationen ticken. Besser noch, er oder sie kommt aus einer Destination und hat alles von der Pike auf gelernt."

Einer, der sich für den Job in Position gebracht hat, ist Florian Größwang. Er ist zuletzt Lisa Weddig unterlegen. Größwang war in der ÖW Leiter des Partner-Managements, dann verantwortlich für Kooperationen, bevor er sich im Herbst als Tourismus-Consulter selbstständig machte. Im Prinzip kommen für den Job alle Geschäftsführer der Landestourismusorganisationen infrage. Einige haben sich dem Vernehmen nach beworben. Dass es eine Quereinsteigerin aus dem Ausland wird, gilt jedenfalls als sehr unwahrscheinlich.

50-Millionen-Budget

Mit der Basisfinanzierung von Bund und WKO sowie Kooperationen mit Tourismusverbänden steht der ÖW und den rund 200 Mitarbeitern heuer ein Budget von rund 50 Millionen Euro zur Verfügung.

(Günther Strobl, 15.2.2023)