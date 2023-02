Jens Stoltenberg (li.), US-General Mark Milley, US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und sein ukrainischer Amtskollege Oleksij Resnikow. Foto: AP / Olivier Matthys

Kurz vor dem ersten Jahrestag des Angriffs Russlands auf die Ukraine spricht nichts dafür, dass Kreml-Chef Wladimir Putin zu Verhandlungen bereit sein könnte – und erklärtermaßen auch nicht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der schon längst die Parole ausgegeben hat, dass am Ende dieses Krieges nur ein Sieg der Verteidiger stehen dürfe.

Für Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist also klar, dass die Militärallianz die Aufgabe hat, Kiew weiter zu unterstützen – und zwar stärker und schneller als bisher, ohne sich jedoch selbst zur direkten Kriegspartei zu machen. Putin bereite sich auf "mehr Krieg vor, auf neue Offensiven und neue Angriffe", warnte Stoltenberg am Dienstag zum Auftakt eines Meetings der Nato-Verteidigungsminister und der "Kontaktgruppe für die Verteidigung der Ukraine" in Brüssel. Es sei nötig, mehr Tempo und Entschlossenheit an den Tag zu legen.

Stoltenberg überraschte dabei mit seiner Einschätzung, dass das momentan allgegenwärtige Thema – die Debatte über die Lieferung von Kampfflugzeugen – zwar wichtig, aber nicht vorrangig sei.

Gefährliche Nachbarschaft

Oberste Priorität müsse sein, die Nato bestmöglich aufzustellen. Und dazu gehöre der in der Schwebe verharrende Beitritt Schwedens und Finnlands. Bekanntlich sperrt sich das Nato-Mitglied Türkei vor allem gegen Schweden. Stoltenberg ließ mit der Bemerkung aufhorchen, dass er sich nötigenfalls ein getrenntes Beitrittsprozedere vorstellen könne. Die Begründung: Finnland sei durch seine knapp 1350 Kilometer lange Grenze zu Russland besonders gefährdet, es müsse also "so schnell wie möglich" gehandelt werden.

Unterdessen konkretisierten die Teilnehmenden unter dem Eindruck des besorgniserregenden Waffen- und Munitionsmangels der ukrainischen Armee ihre Umsetzungspläne für den Einsatz westlicher Panzer. Spanien kündigte an, noch in dieser Woche mit der Ausbildung von Panzersoldaten zu beginnen. Die Niederlande zeigten sich willig zur Lieferung geleaster Leopard-2-Panzer, spielten aber den Ball an deren Eigentümer Deutschland weiter. Norwegens Premier Jonas Gahr Støre kündigte an, acht von insgesamt 36 Leopard-2-Panzern zu liefern – inklusive der Übernahme der Kosten für Munition und Instandhaltung. Bisher hatte es nur von Deutschland (14 Panzer) und von Portugal (drei Panzer) verbindliche Zusagen gegeben.

Manöverkritik an der Nato betrieb der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der Deutsche Wolfgang Ischinger: Die Allianz täte gut daran, ihre öffentlichen Statements zu kanalisieren. "Wir brauchen eine politisch-strategische Kontaktgruppe, um die westlichen Ziele klar zu definieren, sodass wir alle wissen, wo es hingeht." Es sei zudem strategisch unklug, in der Öffentlichkeit gewisse Schritte und Maßnahmen kategorisch auszuschließen – damit helfe man allenfalls der russischen Seite.

Am Mittwoch will sich das Verteidigungsbündnis mit der Stärkung der eigenen "Ostflanke" beschäftigen. Wegen des Krieges in der unmittelbaren Nachbarschaft lautet die Vorgabe, die Stärke der Bereitschaftskräfte von 40.000 auf mindestens 300.000 zu erhöhen. (Gianluca Wallisch, 14.2.2023)