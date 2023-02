Endlich wird gestritten. Nachdem sich Ökonominnen und Ökonomen in den vergangenen Monaten kaum kritisch zur Regierungsstrategie bei der Inflationsbekämpfung geäußert haben, nimmt die Debatte nun Fahrt auf. Den Anfang machten die wirtschaftsliberalen Thinktanks Agenda Austria und Neos Lab. Beide werfen der türkis-grünen Koalition vor, mit ihren Milliardenhilfen die Inflation zu befeuern. Expertinnen und Experten aus dem linken Lager sprangen bemerkenswerterweise der Regierung zur Seite und konterten die Agenda: Die Neoliberalen versuchen hier doch bloß, dem Staat die Schuld für die Inflationskrise in die Schuhe zu schieben, so der Tenor, um von der Verantwortung der Privatwirtschaft abzulenken. Wer hat also recht?

Wurde zu viel Geld mit der Gießkanne verteilt? Foto: imago images/localpic

Für ein finales Urteil ist es viel zu früh. Aber die Tatsache, dass die Inflation in Österreich über dem Schnitt im Euroraum liegt und die Verbraucherpreise im Jänner weiter gestiegen sind, während sie in Europa ansonsten meist rückläufig waren, sollte uns Sorgen bereiten. Wie der Brüsseler Thinktank Bruegel diese Woche gezeigt hat, wurde in Österreich mehr Geld zur Abfederung der Inflationsmaßnahmen ausgegeben oder zugesagt als im EU-Schnitt. Wie schon in der Pandemie wird Österreich Vorreiter beim Steuergeldverteilen.

Nun ist das per se kein Problem. Wir können uns das leisten, die realen Zinsen sind nach wie vor niedrig. Die entscheidende Frage ist aber, ob die Mittel sinnvoll ausgegeben werden. Und hier hat Agenda Austria doch einen Punkt: Es passiert zu viel mit der Gießkanne. Die kommt bei Haushalten zum Einsatz, wo es Beihilfen für Millionäre wie für Arbeitslose gibt. Aber ebenso bei Unternehmenshilfen, wo wieder die Milliarden unnötig locker sitzen und wild durch die Gegend subventioniert wird. Und das ist problematisch. Denn erstens wird hier von unten nach oben umverteilt. Wer wird diese Rechnungen in den kommenden Jahren begleichen? Höhere Steuern durchzusetzen ist schwer, also wird es Sparpakete geben. Das viele Geldverteilen lässt aber zweitens natürlich die Nachfrage ansteigen – nicht umsonst floriert aktuell der Tourismus. Damit steigt die Inflation. Das bedeutet nicht, dass der Staat die Hauptschuld an der Krise hat – ursächlich dafür sind Lieferkettenprobleme, der Krieg und die Gasknappheit.

Problem wird verschlimmert

Aber statt die Ursachen der Inflation zu bekämpfen, wird hier ein Problem sogar noch verschlimmert. Kein Zweifel, es ist nicht leicht, Inflation zu bekämpfen. Jeder Markteingriff hat ungewollte Konsequenzen. Aber es gäbe Möglichkeiten. So ist es kein Naturgesetz, dass Mieten automatisch in Höhe der Inflationsrate steigen müssen. Hier hätte die türkis-grüne Regierung längst eingreifen müssen. Statt Hilfen an alle Unternehmen zu zahlen, auch an jene, die höhere Kosten 1:1 weitergeben, gehörten Investitionen in erneuerbare Energien und das Energiesparen gefördert. Schließlich bräuchte es mehr Geld für Bildung. Denn wenn qualifizierte Arbeitskräfte fehlen und deshalb übermorgen das Auto oder der Tisch nicht gebaut werden kann, wird das die Preise wieder treiben. (András Szigetvari, 15.2.2023)