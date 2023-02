Die Luxusmodemarke bestätigte am Dienstagabend das Engagement des Musikproduzenten und Streetwear-Unternehmers. Er tritt damit die Nachfolge von Virgil Abloh an

Pharrell Williams entwirft demnächst die Männermode bei Louis Vuitton Foto:EPA/CAROLINE BREHMAN

Die Marke Louis Vuitton verpflichtet den 49-jährigen Pharrell Williams als Kreativchef des Männermode-Segements. Das berichten am Dienstag erst Medien wie "The Wall Street Journal", "Le Figaro" und das Modeportal WWD in Berufung auf "mit der Angelegenheit vertraute Personen", bevor das Unternehmen die Gerüchte am Abend bestätigte.

Nach der Zusammenarbeit in den Jahren 2004 und 2008 für Louis Vuitton freue man sich, den neuen Kreativchef für Männermode wieder "zu Hause" begrüßen zu dürfen, erklärte CEO Pietro Beccari. Williams' erste Kollektion wird im Juni im Rahmen der Männermodewoche in Paris gezeigt.

Nachfolger von Virgil Abloh

Der Musikproduzent und Streetwear-Unternehmer Pharrell Williams tritt damit die Nachfolge des im November 2021 verstorbenen Virgil Abloh an. Dessen Fußstapfen sind groß. Abloh hatte innerhalb von drei Jahren die Männermode der LVMH-Tochter Louis Vuitton wieder relevant gemacht und eine junge Klientel erreicht. Er war zudem der erste afroamerikanische Kreativchef bei Louis Vuitton und neben Olivier Rousteing einer der wenigen schwarzen Designer, die an der kreativen Spitze eines Luxusmodehauses saßen. Schon die Berufung des Quereinsteigers in den Olymp des europäischen LVMH-Konzerns hatte 2018 provoziert. Doch Abloh gelang, was von ihm erwartet wurde: Er machte Streetwear-Fans Appetit auf die Luxusmodeindustrie.

Mit einem Engagement von Pharrell Williams wird dieser Kurs fortgesetzt. Wie Abloh ist Pharrell Williams kein ausgebildeter Modedesigner. Pietro Beccari, der neue CEO von Louis Vuitton, weiß, auf was es heute ankommt. Der aus dem US-Bundestaat Virginia stammende Williams, der 2003 mit Streetwear-Designer Nigo (heute Kreativchef bei der LVMH-Marke Kenzo) das Label Billionaire Boys Club gegründet hatte, ist nicht nur eng mit der Luxusmodeindustrie verbandelt, er ist noch dazu ein prominentes Gesicht. (feld, 14.2.2023)





Der Artikel wurde am 14. Februar um 20 Uhr aktualisiert.