"Ich weiß, dass Sie mindestens so ein gnadenloser Populist sind wie oft auch populistisch auftretende Parteien": Karl Nehammer über Florian Klenk. Foto: IMAGO/Nicolas Economou

Kanzler und Medien: "ORF muss günstiger werden": Nehammer über GIS-Lösung, Thür und "gnadenlosen Populisten" Klenk –Kanzler zu Verhandlungen über neue ORF-Finanzierung und das Verhältnis der ÖVP zu Medien im Gespräch mit Chefredakteuren

1929–2023: 42 Jahre war er "Krone"-Chefredakteur: Friedrich Dragon mit 93 verstorben – 2001 von Hans Dichand nach einem Zerwürfnis hinausgeworfen

ORF-Verhandlungen: Pensionen befeuern Debatte über neue ORF-Finanzierung nach GIS – Durchschnittsgehalt im ORF laut Rechnungshof: 85.900 brutto pro Jahr. 96 ORF-Angestellte erhielten 2020 eine Abfertigung von im Schnitt 143.800 Euro

ORF-Verhandlungen: Medienministerin borgt sich in "heißer Phase" für ORF-Gesetz Expertin von der RTR – Neue GIS-Lösung und Kürzungen für öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind Thema. Verhandler Raabs verabschiedete sich

Doku über Hans Krankl: "Ich war nie arrogant und werde es nie sein" – Mit "Ich bin Hans Krankl" zeigt Sky den Goleador und "sozialen Egoisten" zu seinem 70. Geburtstag von seiner privaten Seite – zwischen Wien und Jesolo



Unsere Fehler: Helle Blaue und falsche Rote – Eine schlechte Wahl für den ersten Satz, der falsche Bürgermeister, die Neos als Zeitung und andere Verwirrungen

Webanalyse: Userinnen und User verbrachten im Jänner 4,14 Millionen Stunden auf derStandard.at – Mit einer Usetime von 6:16 Minuten pro Besuch liegt DER STANDARD auf Platz eins bei den verlegerischen Medienangeboten

Umfrage: Die beliebtesten Marken der Österreicherinnen und Österreicher: dm, Duplo, Manner – Heimische Marken punkten vor allem in puncto Vertrauenswürdigkeit und Authentizität

Frühfernsehen: Patrick Budgen künftig fixer "Guten Morgen Österreich"-Moderator Präsentiert künftig alternierend mit Eva Pölzl das ORF-Frühfernsehen – Er wird weiterhin jeden Samstag Persönlichkeiten in seiner Talk-Reihe "Bei Budgen" begrüßen

Switchlist: Schimanski, Willkommen Österreich und Baghdad in My Shadow, außerdem eine Reportage über Single-Vermittlung in Irland, der "Report" u.a. über die Teuerungsspirale und Dokus über die Ukraine – TV-Hinweise für heute Abend.

