Foto: IMAGO/ZUMA Press

Rom – Die Regierung um die italienische Premierminister Giorgia Meloni hat sich am Dienstag in der Abgeordnetenkammer einer Vertrauensabstimmung gestellt. Damit konnte sie ein umstrittenes Dekret durchsetzen, das die Einsätze der im zentralen Mittelmeerraum aktiven Rettungsschiffe einschränkt. Das Kabinett behauptete sich mit 202 Stimmen gegen 136 Gegenstimmen. Vier Abgeordnete enthielten sich der Stimme. Das umstrittene Dekret muss nun noch vom Senat gebilligt werden.

Die Regierung will mit dem Dekret die von NGOs durchgeführten Rettungsaktionen, bei denen die Migranten nach Italien gebracht werden, einschränken. NGO-Schiffe, die Rettungseinsätze durchführen, müssen "die Anforderungen an die technisch-nautische Eignung für eine sichere Navigation erfüllen", heißt es im Einwanderungsdekret.

50.000 Euro Strafe für NGOs

Nach einer weiteren Bestimmung des Dekrets müssen die Retter im Falle eines Einsatzes in internationalen Gewässern einen Hafen anfordern, den das Schiff unmittelbar nach der Rettung anlaufen muss, ohne zuvor tagelang auf See zu bleiben und auf andere mögliche Rettungen zu warten. Damit will Italien verhindern, dass Rettungsschiffe mit mehreren Hundert Menschen an Bord in Süditalien eintreffen. NGOs, die sich nicht an die Regeln halten, sollen mit einer Strafe von 50.000 Euro sanktioniert werden.

In den nächsten Tagen werden die Rettungsschiffe Ocean Viking und Geo Barents in den norditalienischen Adria-Häfen von Ravenna und Ancona erwartet. Sie hatten in den vergangenen Tagen insgesamt 132 Migranten im zentralen Mittelmeerraum gerettet. (APA, 147.2.2023)