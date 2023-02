Gegen den Slowaken Alex Molcan gewinnt Thiem mit 7:6(4), 6:3. Das Sandplatzturnier in Argentinien hat der 29-Jährige bisher zwei Mal gewonnen

Dominic Thiem hat beim ATP-250-Sandplatzturnier in Buenos Aires (Argentinien) die zweite Runde erreicht. Gegen den Slowaken Alex Molcan (Weltranglisten-51.) setzte sich der 29-Jährige mit 7:6(4), 6:3 durch. Es war nach vier Niederlagen Thiems erster Matcherfolg in der Saison 2023. Im Achtelfinale trifft er am Donnerstag auf den peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas.

"Ich habe gute Erinnerungen an Buenos Aires", sagte Thiem nach dem Match, 2016 und 2018 gewann er das Turnier, 2019 setzte es im Halbfinale gegen Diego Schwartzman die einzige Niederlage. "Ich mag die Energie der Stadt. Für die Uhrzeit war es eine großartige Stimmung vom Publikum. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin froh, mein erstes Match in der Saison gewonnen zu haben."

Das Match war als vierte Partie des Tages nicht vor 20 Uhr angesetzt. Weil die Partien davor länger gedauert hatten, betraten die Spieler erst nach 22 Uhr den Platz. Im Match gegen den Linkshänder Molcan zeigte Thiem eine gute Beinarbeit, immer wieder umlief er die Rückhand, um eine Vorhand zu schlagen. Er spielte dabei oft in die Rückhandseite des Gegners, um dann mit einem Angriff auf die Vorhandseite den Punktgewinn einzuleiten. Zunächst fand Thiem auch mit Stoppbällen zum Erfolg. Molcan wurde seinerseits oft über einen guten Winkel beim Rückhand-Cross gefährlich.

Im Verlauf des ersten Satzes nahm das Niveau der Partie ab. Thiem kam beim Stand von 5:5 zu einem Break, weil Molcan sich gleich vier leichte Fehler leistete. Dann war es wiederum Thiem, der es seinem Gegner einfach machte und den Aufschlag durch Eigenfehler abgab. Es ging ins Tiebreak, den Molcan mit einem Doppelfehler eröffnete. Thiem zog rasch auf 5:1 davon und holte nach 61 Minuten den ersten Satz. Im zweiten Durchgang gab es erst im achten Game die ersten Breakchancen, Thiem nutzte seine zweite zum 5:3 und servierte nach 1:47 Stunden zum Matchgewinn aus.

Gegen Varillas setzte sich Thiem im bisher einzigen Aufeinandertreffen im vergangenen Juli in Gstaad auf Sand durch. "Das wird ein anderes Match, ein Rechtshänder, ich freue mich darauf", sagte Thiem. (luza, 15.2.2023)