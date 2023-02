In Österreich arbeiten insgesamt rund 200 Ermittlerinnen und Ermittler an der Auswertung von Chats aus dem Milieu der organisierten Kriminalität.

Es ist eine der größten Polizeiaktionen der Welt gegen das organisierte Verbrechen. Und sie läuft seit knapp zwei Jahren. In Österreich hat man den Einsatz "Operation Achilles" getauft. Seine Grundlage sind Chats, die Mafiaclans über verschlüsselte Handys geführt haben und in denen sie sich über Drogenhandel, aber auch Folter und Auftragsmorde unterhalten. Die US-Polizeibehörde FBI konnte die Chats mitlesen.

In Österreich arbeiten im Rahmen der Operation 15 Beamte des Bundeskriminalamts (BK) an der Auswertung der Handychats von mehr als 10.000 möglichen Tatverdächtigen. Im Hintergrund stehen 50 Verbrechersyndikate, die allesamt Österreich-Bezug aufweisen. Der Leiter der Arbeitsgruppe, Daniel Lichtenegger, auch Chefdrogenermittler im BK, sagte zum Ö1-"Morgenjournal", der Fokus liege bislang auf Chats von serbisch-montenegrinischen Clans, die auch Fotos und Videos mit äußerst brutalen Inhalten umfassten: Misshandlungen, Knochenbrechen und Folterungen seien darauf ebenso zu sehen wie Morde und regelrechte Exekutionen. Diese würden mitten in Europa passieren, viele auf dem Balkan. Lichtenegger wolle aber "nicht ausschließen", dass Derartiges auch in Wien passiert sein könnte.

Drogenkuriere mit Folter und Mord bestraft



Laut dem Ermittler fungiert Österreich häufig als Rückzugsgebiet und Verhandlungsort für Mafiaclans. Die Folterungen und Morde seien Teil von Bandenkriegen beziehungsweise Bestrafungsaktionen, etwa wenn Drogenverkäufer an der Front oder Kuriere unter Verdacht geraten seien, Geld oder etwas von den Substanzen abgezwackt zu haben.

Im Juni 2021 wurden in Österreich 81 Personen im Zusammenhang mit der internationalen Operation "Trojanisches Schild" festgenommen. Dafür hatten europäische Polizistinnen und Polizisten verschlüsselte Messengerdienste gehackt und geschlossen. Im Anschluss verteilte das FBI dann eine "Anom" getaufte Verschlüsselungsapp in kriminellen Kreisen – und konnte im Klartext mitlesen.

Folge waren ungeheure Mengen an Daten, die Ermittlungsteams in den jeweils betreffenden Ländern nun in sehr ressourcenintensiver Kleinarbeit auswerten müssen. Zur vollständigen Auswertung würde man "noch zehn Jahre brauchen", sagt Lichtenegger. Es handle sich um den "größten kriminalpolizeilichen Ermittlungskomplex, den es in Österreich je gegeben hat", betont der Ermittler.

Bombenattentat gescheitert



Inklusive der Landeskriminalämter arbeiten 200 Ermittlerinnen und Ermittler an der Durchforstung der umfangreichen Chatdaten. Bis dato habe das in Österreich zu insgesamt "über 200 Jahren Strafhaft" geführt, wie Arbeitsgruppenleiter Lichtenegger erklärt. So gab es im Rahmen der Causa zuletzt etwa Verurteilungen von elf, 13 und 14 Jahren unbedingt.

Die Ermittlungsergebnisse und Gerichtsurteile sollen potenzielle Täter aber auch gleich a priori abschrecken und Österreich für diese Art der Schwerstkriminalität unattraktiv machen, wie der Polizist ausführt – nach dem Motto "Machen wir's lieber woanders als in Österreich, weil da sitze ich zu lange im Gefängnis". Und: Die Ermittlungen seien auch für die gesamte öffentliche Sicherheit – und jene der Bevölkerung – entscheidend. So sei dadurch laut Lichtenegger etwa ein Bombenanschlag verhindert worden, der im Zuge einer Bandenfehde geplant war. (Martin Tschiderer, 15.2.2023)