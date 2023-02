Verdächtiges Verhalten in London: Will Teheran einen regimekritischen Fernsehsender zum Schweigen bringen?

Beamte von Scotland Yard haben den Österreicher am Wochenende festgenommen. Foto: Tolga Akmen / AFP

Planen iranische Hardliner Terroranschläge auf Regimekritiker in Westeuropa? Die Frage stellt sich nach der Festnahme eines Verdächtigen in London, der das Gebäude des offenbar mit saudischen Geldern finanzierten TV-Senders Iran International ausgekundschaftet haben soll. Der 30-jährige österreichische Staatsbürger sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft. Das Hauptquartier des 2017 auf Sendung gegangenen Medienunternehmens liegt im Westlondoner Stadtteil Gunnersbury und gehört zum sogenannten Chiswick Business Park (CBP), einem Prestigeobjekt Londoner Wirtschaftsförderung, für das weltberühmte Architekten wie Norman Foster und Richard Rogers Gebäude beigesteuert haben. Unmittelbar benachbart ist das Londoner Korrespondentenbüro des US-Senders CBS News.

Am Samstag nahmen Beamte der Terrorabwehr von Scotland Yard in der Nähe des Gebäudes 11 im CBP den 30-Jährigen fest. Sein Name könnte auf einen Familienhintergrund in den muslim-dominierten ehemaligen Sowjetrepubliken hindeuten. Der Österreicher war dabei beobachtet worden, wie er das Gebäude von Iran International fotografierte und filmte.

Verstärkter Objektschutz

Die britischen Behörden sind seit einigen Monaten, zumal nach Ausbruch der Unruhen im Iran, besonders vorsichtig beim Schutz regimekritischer Objekte und Personen. Im November hatte der iranische Geheimdienstminister Esmaeil Khatib den TV-Sender als "terroristische Organisation" bezeichnet und Strafmaßnahmen gegen dessen Mitarbeiter und Hinterleute angekündigt. Daraufhin hatte Scotland Yard den Objektschutz im Chiswick Business Park verstärkt.

Iran International wird von der Firma Volant Media betrieben. Diese steht seit Dezember 2015 im englischen Handelsregister. Die jüngste Bilanz weist für das Kalenderjahr 2021 einen operativen Verlust von knapp 60,29 Millionen Pfund (68,3 Millionen Euro) aus, als Direktor fungiert der 58-jährige britische Staatsbürger Adel Alabdulkarim. Der über Satellit und im Internet verbreitete TV-Sender ist den Machthabern in Teheran schon lange ein Dorn im Auge, weil er über Menschenrechtsverletzungen gegen Frauen, Homosexuelle und Angehörige ethnischer Minderheiten im Iran berichtet und von den Bürgern dort als Quelle unabhängiger Berichterstattung geschätzt wird.

Verstoß gegen Antiterrorgesetz

Einem gut vier Jahre zurückliegenden Bericht des "Guardian" zufolge ist Iran International zugleich ein Werkzeug des saudischen Regimes im Machtkampf zwischen dem überwiegend schiitischen Iran und dem sunnitischen Saudi-Arabien um die Vorherrschaft im Nahen Osten. Alabdulkarim unterhalte gute Beziehungen zu saudischen Geschäftsleuten, die mit den Herrschern in Riad zusammenarbeiten. Die Anschubfinanzierung von einer Viertelmilliarde Dollar stamme aus Saudi-Arabien. In einer Stellungnahme hatte Iran International damals eine Verbindung zur saudischen Regierung verneint.

Ein erster Termin zur Haftprüfung des Österreichers platzte am Montag, weil kein deutscher Dolmetscher zur Verfügung stand. Am Dienstag trug die Anklage vor, der Mann habe sieben Filmaufnahmen des Gebäudes sowie seiner Sicherheitsvorkehrungen gemacht. Dies stelle einen Verstoß gegen Paragraf 58 des Antiterrorgesetzes aus dem Jahr 2000 dar. Der Beschuldigte plädierte auf "nicht schuldig".

Haft bis Anfang März

Im Polizeiverhör hatte der Österreicher laut Iran International angegeben, er sei zum ersten Mal in Großbritannien, und zwar auf Vermittlung eines Freundes namens "Othman". Den Mann kenne er aus Tschetschenien. Mit seinem Mobiltelefon habe er von London je eine Nummer in Russland und eine in der Türkei angerufen.

Paul Goldspring, der oberste Amtsrichter des Landes, ordnete die Dauer der Haft bis zum nächsten Termin an. Anfang März muss der Beschuldigte vor dem zentralen Londoner Kriminalgericht Old Bailey erscheinen. (Sebastian Borger aus London, 15.2.2023)