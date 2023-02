Deutschland Putin mit dem Teufel: Kölner Straßenkarneval wird hochpolitisch

Wladimir Putin ist mit dem Teufel im Bunde, Christine Lambrecht ist an eine Silvesterrakete gefesselt, und Snoopy verzweifelt an der Grundsteuererklärung – der Straßenkarneval in Köln nimmt dieses Jahr die großen politischen Themen aufs Korn