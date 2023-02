David Bowie in "Der Mann, der vom Himmel fiel", einem der neuen Arthaus-Titel im Programm von Canal+. Foto: Canal+

Der Bezahlsender Canal+ erweitert sein Programm mit mehr als 400 Filmen und Serien des aus dem Hause Studiocanal kommenden Labels Arthaus. Damit seien "rund 1.000 Stunden Premium-Content ab sofort und ohne Zusatzkosten" verfügbar, heißt es in einer Aussendung. Unter den neuen Titeln finden sich Filme wie "Der Mann, der vom Himmel fiel" mit David Bowie, "Die Reifeprüfung" mit Dustin Hoffman, "Brust oder Keule" mit Louis de Funès oder "Legend", "La La Land" und "Tod auf dem Nil". Ebenfalls vertreten sind Serien wie "Hannibal", "Lilyhammer" oder "Paris Police 1900".

Das Angebot an Titeln soll laufend erweitert werden. Die neuen Inhalte sind ohne Aufpreis im Angebot von 8,99 Euro monatlich bei Canal+ inbegriffen und stehen allen Abonnentinnen und Abonnenten der App Canal+ auf Abruf zur Verfügung.

"Label für besonderen Film"

Arthaus ist als "Label für den besonderen Film" eine Marke von Studiocanal, die das Angebot des Unternehmens ergänzt. Es umfasst laut eigenen Angaben "herausragende Filme des internationalen Independent-Kinos, Klassiker der Filmgeschichte, große Kinodokumentarfilme, aber auch anspruchsvolle Meisterwerke".

Studiocanal ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der in Frankreich ansässigen Canal+-Gruppe, die Teil des Medienkonzerns Vivendi ist. Die Studiocanal-Gruppe finanziert und produziert laut Unternehmensangaben rund 30 Filme jährlich, vertreibt etwa 50 Filme pro Jahr und besitzt einen Filmkatalog mit fast 7.000 Titeln.

Über Canal+-Streaming sind drei Streams und fünf Geräte gleichzeitig pro Abo möglich. Der lineare Sender Canal+ First ist via A1 Xplore, HD Austria, Liwest, Kabel Plus, Lampert und Sky verfügbar. (red, 15.2.2023)