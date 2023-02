Mercedes will mithilfe einer Idee aus den rauen Anfängen des Motorsports zurück an die Spitze der Formel 1. Der neue Bolide für die Saison 2023 ist in Schwarz gehalten, um Gewicht zu sparen. Am Mittwoch enthüllte das Team um Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Ersatzpilot Mick Schumacher den W14 in Silverstone.