Die Schauspielerin Margarethe Tiesel erhält den Großen Diagonale-Schauspielpreis für Verdienste um die österreichische Filmkultur. Die Jury begründete ihre Entscheidung mit dem Worten "Egal ob in Hauptrollen, großen oder kleinen Nebenrollen – sie ist in vielen Kinofilmen seit vielen Jahren die Ingredienz, die den einen wesentlichen Unterschied macht: durch ihre Kunst, plakative genauso wie komplexe Charaktere glaubwürdig zu zeichnen, durch enormes darstellerisches Hingabevermögen und schauspielerische Großzügigkeit."

National und international bekannt

Ihr Filmdebüt gab die 1959 in Wien geborene Margarethe Tiesel Mitte der 1980er-Jahre in Cornelia Schlingmanns Experimentalfilm Hur und Heilig. Im Verlauf ihrer Karriere stand sie dann in zahlreichen weiteren Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera und verkörperte – von Barbara Alberts sozialrealistisch-poetischem Nordrand bis zum letztjährigen Diagonale-Eröffnungsfilm Sonne von Kurdwin Ayub.

Dem heimischen Fernsehpublikum wurde Margarethe Tiesel als Frau Blauensteiner in der Serie Trautmann bekannt, internationale Anerkennung erlangte sie spät, aber zurecht durch ihre Hauptrolle in Ulrich Seidls preisgekröntem Film Paradies: Liebe.

Mit Attack of the Lederhosenzombies wagte sich Tiesel zwischenzeitlich ins Genrekino, um 2019 in der Romanverfilmung Der Goldene Handschuh erneut international zu glänzen. Aktuell ist Margarethe Tiesel in der Stipsits-Komödie Griechenland im Kino zu sehen. (red, 15.2.2023)