Gibt zwei Wien-Konzerte im April: Van Morrison. Foto: AP

Der Konzerthunger nach Corona ist offenbar groß. Nachdem das Van-Morrison-Konzert am 18. April im Wiener Konzerthaus bereits nahezu ausverkauft ist, beschloss der Veranstalter Barracuda Music einen Zusatz-Show zu veranstalten – nun spielt der Van, the Man auch am 17. April im Konzerthaus. (red)