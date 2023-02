Ältere Frauen und Sex, neue und alte Haustiere und ein Rat an Menschen, die der Opernball nicht interessiert: "ZiB 1"-Duo bei Stermann und Grissemann

"ZiB 1"-Moderatoren für den Opernball im Einsatz: Tarek Leitner und Nadja Bernhard bei "Willkommen Österreich". Foto: screenshot, ORF-tvthek

Am Dienstagabend waren Tarek Leitner und Nadja Bernhard bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann in "Willkommen Österreich" zu Gast. Das "ZiB 1"-Duo moderiert am Donnerstag für den ORF den Opernball. "Ein Dreamteam", leitet Grissemann ein, Stermann: "Im Gegenzug müssen jetzt Alfons Haider und Richard Lugner die 'ZiB' moderieren".

"Man kann nur entscheiden, in welches Fettnäpfchen man steigt"

Im Gespräch ging es dann um die vielen Fettnäpfchen, die da am Opernball lauern. "Meine Angst wäre viel zu groß, am nächsten Tag für Schlagzeilen zu sorgen, die ich selber nicht lesen wollen würde", beschreibt Grissemann seine Sorge. Tarek Leitner hat da gleich eine Lösung parat: "Man kann die Fettnäpfchen nicht umgehen. Man kann nur entscheiden, in welches man steigt." Aber man habe schon viel gewonnen, wenn man sich aussuchen kann, "welches wir auslassen und welches wir nehmen". Denn: "In jeder Ecke stehen ein paar."

Doch nicht nur am Opernball, auch in "Willkommen Österreich" sind Fettnäpfchen nicht fern. Auf Grissemanns Anspielung auf Grace Jones' kleines sexuelles Erlebnis in der Loge sieht Nadja Bernhard diese Gefahr bei Jane Fonda nicht gegeben. Ups ... Stermann folgerichtig ganz trocken dazu: "Glaubst du, dass ältere Frauen keinen Sex haben?"

Tote und lebende Hunde

Aber auch Grissemann stieg in ein richtig fettes Fettnäpfchen, als er Nadja Bernhard nach ihrem Hund fragte und wissen wollte, ob der draußen bleiben muss. "Der ist mittlerweile gestorben", klärt ihn Bernhard traurig auf. Aber: Sie hat mittlerweile einen neuen. Später wollte Stermann wissen, ob es den Elmayer noch gibt: "Oder ist der schon gestorben?" Bernhard dazu: "Der lebt, und sein Hund lebt auch noch."

Für Bernhard ist der Opernball eine Tradition, "die man hochleben lassen" und wo man "mit Augenzwinkern den Abend in all seiner Kuriosität genießen kann". Dieses Jahr müsse man auch auf Klimaaktionen vorbereitet sein. "Der klebende Interviewgast ist ja eh ein guter, weil er nicht wegrennen kann", fällt Grissemann dazu ein. Bernhards Rat an Menschen, die sich nicht für den Opernball interessieren: "Einfach den Fernsehen nicht einschalten."

Das wäre womöglich schade: Nach dem Auftritt bei "Willkommen Österreich" will man doch wissen, welche Fettnäpfchen sich Leitner und Bernhard aussuchen. (Astrid Ebenführer, 15.2.2023)