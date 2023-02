Für den Testflug der KI kam das Experimentalflugzeug Vista X-62A zum Einsatz. Foto: USAF/Brasier

Amüsiert sich unsereins vielleicht schon über eine Unterhaltung mit ChatGPT oder lässt sich von StableDiffusion ein Bild malen, beschreitet man beim US-Rüstungskonzern Lockheed Martin ganz andere Dimensionen. Wie vor kurzem vom Unternehmen bekanntgegeben, hat man dort bereits erfolgreich den Einsatz künstlicher Intelligenz in einem Kampfjet absolviert. Die KI übernahm im Rahmen von Flugtests mehr als 17 Stunden lang die volle Kontrolle über das Flugzeug.

Der Testflug mit einem Experimentalflugzeug der US Air Force war Teil einer Reihe, die bereits im Dezember letzten Jahres begonnen hat. Zum Einsatz kam dabei die Vista X-62A (Vista wie "Variable In-Flight Simulation Test-Aircraft"): Der Überschalljet basiert auf einer offenen Systemarchitektur und ist mit einer Software ausgestattet, die Eigenschaften anderer Flugzeuge nachahmen kann.

Eine F-16 mit KI-Pilot

Grundsätzlich ist das spezielle Flugzeug schon seit den 1990er-Jahren an der Test Pilot School der kalifornischen Edwards Air Force Base im Einsatz. Laut Hersteller bildet eine F-16D Block 30 Peace Marble II die Grundlage, die mit Block 40 Avionik ausgerüstet worden ist und bis 2021 noch die Bezeichnung NF-16D trug. Erst danach wurde das einzige Flugzeug seiner Art in Vista X-62A umbenannt.

Aufgrund der eingangs erwähnten offenen Systemarchitektur war es möglich, die Vista entsprechend nachzurüsten, um autonome Flüge überhaupt erst zu ermöglichen. In Kooperation mit anderen Technikunternehmen wurden unterschiedliche Upgrades vorgenommen: Lockheed Martin führt an dieser Stelle recht vage formuliert ein aktualisiertes Vista-Simulationssystem, einen eigens entwickelten "Model Following Algorithm" sowie ein "System for Autonomous Control of the Simulation" an.

Der Hersteller betont zudem die Integration fortschrittlicher Sensoren und weitere Komponenten, die noch schnellere Softwareänderungen ermöglichen sollen. Damit könne man in Zukunft die Häufigkeit der Testflüge erhöhen und die Entwicklung der KI beschleunigen. Derzeit werde das Flugzeug einer Reihe von Routineinspektionen unterzogen. Weitere Testflüge auf der Edwards Air Force Base werden jedenfalls heuer wiederaufgenommen, um "dringende nationale Sicherheitsanforderungen" zu erfüllen. (bbr, 15.02.2023)