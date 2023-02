Die Bewerbe sind von 19. Februar bis 5. März live in ORF 1, ORF Sport + und in der ORF-TVthek zu sehen

Snowboard-Fans kommen von 19. Februar bis 5. März mit der WM in Bakuriani auf ihre Kosten. Foto: AP / Jeff McIntosh

Wien – Mit Ende der alpinen Ski-WM in Frankreich kommt sogleich die nächste Weltmeisterschaft auf das ORF-Publikum zu. Dieses Mal wird im georgischen Bakuriani von 19. Februar bis 5. März um Medaillen in Freestyle, Freeski- und Snowboard-Bewerben gewetteifert. Der ORF zeigt alle Bewerbe live in ORF 1, ORF Sport + und in der ORF-TVthek.

Als Kommentatoren agieren Erwin Hujecek, Anna-Theresa Lallitsch und Michael Mangge. An ihrer Seite sitzen etwa Michael Hämmerle (Snowboardcross), Thomas Mayrpeter (Skicross) und Melanie Meilinger (Moguls). Los geht es am Sonntag, 8.50 Uhr, mit einem Snowboard Parallel-Riesenslalom auf ORF Sport +, die Highlights sind um 11.30 Uhr in ORF 1 zu sehen.

Zu Ende geht die WM am Sonntag, 5. März, mit dem Snowboard-Big-Air-Bewerb, der ab 10.50 Uhr auf ORF Sport + und ab 11.45 Uhr in ORF 1 zu sehen sein wird. (APA, 15.2.2023)