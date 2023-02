Bei der kommenden Staffel von "Let's Dance" mit dabei: Natalia Yegorova, Ex-Frau von Politiker und Ex-Boxer Vitali Klitschko. Foto: RTL

Köln – Ab 3. März läuft die 15. Staffel der "Dancing Stars" auf ORF 1, schon vorher startet auf RTL die 16. Staffel von "Let's Dance". Ab Freitag (17. Februar) tanzen im Programm des Privatsenders Promis wie Beckers Tochter Anna Ermakova (22) und die Ex-Frau von Politiker und Ex-Boxer Vitali Klitschko, Natalia Yegorova (48), um die Gunst von Publikum und Jury.

Mit dabei ist auch Alex Mariah Peter (25), die 2021 als erste Trans-Frau das Format "Germany's Next Topmodel" gewann. Mit Ali Güngörmüs (46) wagt sich ein Spitzenkoch auf des Tanzparkett. Dass Prominenz 2023 vor allem auch online verhandelt wird, zeigen mehrere Kandidatinnen und Kandidaten, die man vom Smartphone kennt: Younes Zarou (25) bespielt auf Tiktok ein riesiges Publikum, Sally Özcan (34) gehört zu den bekanntesten Back- und Koch-Youtuberinnen. Jens Knossalla (36) nennt sich selbst "König des Internets", getanzt hat er nach eigenen Angaben allerdings "noch nie".

Die Plan-Stelle des Sportlers, der es nun allen beim Tanzen beweisen will, wurde in diesem Jahr gleich zweimal vergeben: Zum einen an den deutschen Handball-Weltmeister Michael Kraus (39), zum anderen probiert sich Ex-Profi-Kunstturner Philipp Boy (35) an Walzer, Rumba und Foxtrott. Und mit Timon Krause (28) schnürt sogar ein sogenannter Mentalist die Tanzschuhe. (APA, dpa, 15.2.2023)