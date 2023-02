"Während einer Marlin-Expedition in Baja California konnten wir Brydewale beobachten und sahen sie sogar ein paar Mal dicht an uns vorbeiziehen, während wir im Wasser waren", erinnert sich Fotograf Wojciech Dopierala. Tief in ihm drin hätte er gewusst, dass sie mit etwas Glück, die Wale beim Fressen der Sardinen sehen könnten. "Ich war ganz konzentriert und bereit. Und dann, während ich den Blauen Marlin bei der Jagd beobachtete, tauchten plötzlich zwei Brydewale aus dem Nichts auf, die sich gegenseitig in Richtung des Köderballs jagten", schildert er. In Sekundenschnelle war der Ball in Stücke gerissen und die Wale waren weg. "Dank meines Glücks und meiner Geduld war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um das beste Foto zu machen, das ich mir je vorstellen konnte."