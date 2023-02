Online-Meetings sind oft wenig spannend. Foto: imago images/Panthermedia

Meetings gehören für viele Arbeitende zum Alltag, und wie eine US-Studie zeigt, werden sie von 83 Prozent der Teilnehmer gehasst. Das liegt zum einen an der Kollegenschaft, die ihre Technik nicht im Griff hat. Von stummen Kollegen und den obligatorischen Fragen wie "Ist meine Kamera eingeschaltet?" oder "Ist mein Bildschirm zu sehen?" fühlen sich 20 Prozent der Befragten gestört. Dazu sorgen Ermüdung, Langweile und Zeitverschwendung für Frust. Doch ein Start-up möchte das nun ändern und stattdessen eine künstliche Intelligenz in frustrierende Meetings schicken.

Der Otter Pilot geht in Meetings

Zu diesem Zweck hat Otter AI seine Entwicklung namens Otter Pilot angekündigt. Dieser kann automatisch an Meetings teilnehmen, Notizen machen und dann eine genaue Zusammenfassung erstellen. "Ich verbringe buchstäblich 60 bis 80 Prozent meiner Zeit in Meetings, und ich möchte, dass die KI Sitzungen besser funktionieren lässt, damit ich weniger Stress habe", sagt Sam Liang, Mitbegründer und CEO des KI-Start-ups gegenüber "Venturebeat".

Eigentlich handelt es sich bei Otter AI um einen Transkriptionsdienst. Dieser verwandelt mit KI-Unterstützung gesprochene Sprache in Text. Der Markt für derartige Dienste ist nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie stark gewachsen. Bei Otter AI wurden mittlerweile eine Milliarde Meetings transkribiert. Infolgedessen, so Liang, "haben wir eine riesige Menge an aussagekräftigen Daten".

Diese bisher transkribierten Sitzungsprotokolle dienen nun dazu, das KI-Modell für die Sprach-zu-Text-Transkription zu trainieren. Gegenwärtig erstellt Otter eine Zusammenfassung für das gesamte Meeting, aber in naher Zukunft soll es auch eine Zusammenfassung für jeden einzelnen Sprecher geben. Wenn ein Nutzer also ein Meeting verpasst hat, kann er sich eine Zusammenfassung einer einzelnen Person anzeigen lassen.

KI soll Körpersprache erkennen

Noch ins Reich der Zukunftsmusik gehört die Kameraintegration. So forscht das Start-up gerade daran, wie man wie Kamera die Körpersprache und Mimik des Sprechers einfangen und transkribieren kann. Die KI soll also lernen, wie Menschen nonverbal miteinander kommunizieren.

Auch Microsoft arbeitet an einem ähnlichen Modell, das zeitraubende Meetings dank künstlicher Intelligenz ein wenig erträglicher machen soll: So sollen die Kooperations-Tools Outlook und Teams ein Upgrade in Form von ChatGPT erhalten und etwa Gespräche automatisch zusammenfassen können. (red, 15.2.2023)